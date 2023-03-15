الأهلي والقطن الكاميروني| كولر يتسلح بالعائدين من الإصابة.. والدكة في انتظار هؤلاء

أقل من 48 ساعة متبقية على اللقاء المرتقب بين النادي الأهلي ونظيره القطن الكاميروني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تكون بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، غادرت جنوب إفريقيا اليوم متوجهة إلى الكاميرون؛ استعدادا لمباراة الفريق أمام القطن التي تقام يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق ثلاث حصص تدريبية بمدينة بريتوريا عقب مباراة صن داونز، فيما حصل اللاعبون على راحة ٢٤ ساعة من البرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني.

ماذا يحتاج الأهلي من مباراة القطن ؟

ويرتبط صعود الأهلي للدور القادم بأقدام الغير حيث يحتاج الأهلي الفوز في مباراتين مع تعثر الهلال في مثلهما.

وفي حال تعثر الهلال السوداني في المباراة القادمة أمام صن داونز، قد تبدو الأمور سهلة للأهلي لاعتبارات فروق القوة والتاريخ بينه وبين الهلال والقطن الكاميروني.

وحال فوز الهلال بملعبه على صن داونز يتأهل الهلال وصن داونز رسميًا إلى دور الثمانية دون النظر لنتائج أي مباريات أخرى، ما يعني إقصاء الأهلي من دور المجموعات.

وفي حالة تعادل الهلال مع صن داونز، سيرتفع رصيد الأهلي إلى 10 نقاط، وهو ما يمكن للأهلي الوصول إليه عبر الفوز على القطن في الكاميرون والهلال في القاهرة.

ترتيب الأهلي في المجموعة

ويقبع الأهلي في المركز الثالث بـ 4 نقاط خلفًا للهلال السوداني صاحب الـ 9 نقاط، بعد الفوز في 3 مباريات منها مباراة الأهلي في الخرطوم، والهزيمة أمام صن داونز.

ويحتل صدارة المجموعة فريق صن داونز بـ 10 نقاط حيث ضمن التأهل رسميًا عن المجموعة.

كولر يتسلح بالعائدين من الإصابة

ووفقًا لتقارير صحفية قد يلجأ كولر للاعتماد على خالد عبد الفتاح العائد من الإصابة في مركز الظهير الأيمن بدلًا من محمد هاني الذي قد يبقى على دكة البدلاء.

كذلك يفكر كولر في لدفع بمروان عطية بدلًا من أليو ديانج الذي يقدم مستويات متواضعة.

والجناح الأيمن قد يشهد تواجد العائد من الإصابة أحمد عبد القادر أساسيًا بدلًا من طاهر محمد طاهر.

ومن جانبه قال الإعلامي أحمد شوبير، في برنامجه الصباحي على إذاعة «أون سبورت إف إم»: «الثنائي حسين الشحات ومحمد عبد المنعم جاهزان للمشاركة أمام القطن الكاميروني بنسبة 100%».

وشهد التدريب الأول لفريق الأهلي بعد الخسارة من صن داونز في جنوب أفريقيا عدم مشاركة الشناوي، ما جعل الكثيرون يتوقعون عدم الدفع به أمام القطن الكاميروني.

موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني

تنطلق مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في تمام الساعة 3 عصر الجمعة 17 مارس بتوقيت القاهرة، حيث ستقام المباراة في الكاميرون.

وتنطلق مباراة الهلال وصن داونز في تمام الساعة 3 عصر السبت 18 مارس بتوقيت القاهرة.