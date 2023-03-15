ضربة اقتصادية عالمية.. مفاجأة بشأن سعر الدولار الأمريكي بعد أزمة «كريدي سويس»

ارتفع سعر الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، على خلفية شراء الملاذ الآمن بعد أن هوت أسهم بنك “كريدي سويس” عقب الكشف عن “نقاط ضعف” في تقاريره المالية التي جددت مخاوف المستثمرين من احتمال اندلاع أزمة مصرفية عالمية.

وتراجعت العملات الأوروبية بشكل حاد مقابل الدولار بعد أن تراجعت أسهم “كريدي سويس” بنسبة 15.6% بعد أن قال أكبر مستثمر، مستشهداً بمسائل تنظيمية بشأن حجم حصته، إنه غير قادر على زيادة حصته.

وأدت المخاوف بشأن البنك السويسري إلى انخفاض مؤشر البنوك الأوروبية بنسبة 6.12٪، وهو أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ أكثر من عام ، وأثار انخفاضًا حادًا في عائدات السندات الأوروبية والأمريكية حيث تساءل المستثمرون عما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي و يمكن للبنوك المركزية الأخرى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم.

ارتفاع الدولار الأمريكي

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أخرى، بنسبة 1.07٪ وهبط اليورو بنسبة 1.76٪ إلى 1.0543 دولار.

وارتفع الدولار بنسبة 0.85٪ مقابل الفرنك السويسري، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.75٪ إلى 1.2067 دولار.

وتراجعت العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي، والتي تعكس سعر الفائدة بين عشية وضحاها الذي تستخدمه البنوك لإقراض بعضها البعض.

وانخفض عقد ديسمبر إلى 3.62٪ في إشارة إلى أن الأسواق تتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، إن لم يكن قبل ذلك.