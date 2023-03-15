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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

بعد حادث المسيرة.. إعلان عاجل من تركيا بشأن دخول البحرية الأمريكية للبحر الأسود

البحرية الامريكية
البحرية الامريكية

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، في تعليقه على إمكانية فتح المضيق للبحرية الأمريكية للبحث عن الطائرة المسيرة، إن الخطوات سيتم توضيحها في المستقبل القريب، مؤكدا أن أنقرة تؤيد الحل السلمي.

وحسب وكالة “الأناضول” للأنباء، قال أكار، “نحن نراقب الوضع عن كثب ونجري اتصالات مختلفة، بما في ذلك بين الأجهزة في تركيا نفسها. نحن نسعى جاهدين لإيجاد حل معقول ومنطقي مع شركاء من الولايات المتحدة. نحن نؤيد الحل السلمي للوضع”.

وأضاف أكار، حول ما إذا كانت أنقرة ستسمح للسفن الحربية الأمريكية بدخول البحر الأسود: "وزارة الخارجية ووزارة الدفاع تواصلان العمل على اتصال وثيق، وتتفاعلان أيضًا مع الإدارة الرئاسية. وستتضح الخطوات التالية في المستقبل القريب".

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وفي وقت سابق، اتهمت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، الطيارين العسكريين الروس بإجراء مناورات جوية غير آمنة بالقرب من الطائرة بدون طيار، والتي زعمت أنها كانت في مهمة استطلاعية بالقرب من شبه جزيرة القرم. في وقت من الأوقات، زُعم أن Su-27 اصطدمت بالمسيرةـ  مما تسبب في سقوطها في البحر.

نفت وزارة الدفاع الروسية تقارير عن وقوع تصادم، وادعت أن الطائرة المسيرة توقفت بعد تنفيذ مناورة عنيفة.

واقترح سفير موسكو في الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، أن الطائرات الأمريكية بدون طيار التي يمكنها حمل أسلحة ليس لها أي عمل في التحليق بالقرب من الحدود الروسية.

تركيا الولايات المتحدة وزير الدفاع التركي البحر الأسود خلوصي أكار

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