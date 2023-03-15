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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة بناء مخالف
ازالة بناء مخالف

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية لن تتواني في توجيه ضرباتها المتلاحقة لإزالة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد وكذلك التصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة برصد أي متغير مكاني يتم تنفيذ الإزالة الفورية له واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه ، مؤكداً أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله.

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وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، نفذت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة إزالة بناء سور من الدبش والسدد على مساحة ١٨٠ مترا بطريق بلبيس العدلية داخل كردون مدينة بلبيس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 في الوحدة المحلية بغيته تمت إزالة بناء غرفة بالدبش الأبيض على مساحة 12 مترا بعزبة بزان قرية السلام التابعه للوحدة المحلية بغيته، وبالوحدة المحليه كفر أيوب سليمان ، تم تنفيذ حالتي إزالة عبارة عن فك شدة خشبيه للإستعداد لصب سقف دور ثان علوى على مساحة 120م بقرية سراج الدين بالبر الشرقى ، وإزالة سور بالبليسته على مساحة 175مترا بالبر الشرقي وتمت الإزالة الفوريه للحالتين واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بالتصدي ووقف أعمال والإزالة لبناء بالمخالفة على الأرض الزراعية بالوحدة المحليه بالهجارسة على مساحة 150 مترا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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