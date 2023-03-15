أحمد موسى لـ «الخارجية»: «كل سنة ورجال الدبلوماسية مشرفين مصر».. فيديو

هنّأ الإعلامي أحمد موسى، وزير الخارجية سامح شكري، وجميع العاملين بوزارة الخارجية المصرية، والدبلوماسيين المصريين؛ بمناسبة احتفال الوزارة بيوم الدبلوماسية المصرية.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن سامح شكري، وزير الخارجية، واحد من رجال الدبلوماسية المخضرمين، الذين تولوا المسئولية في وقت عصيب.

ووجّه موسى، مساء اليوم الأربعاء، رسالة للدبلوماسيين المصريين حول العالم، قائلاً: «كل سنة وأنتم دائمًا بكل خير، الخارجية والدبلوماسية المصرية قدّمت شهداء؛ كان هناك واحد في باكستان عندما تم تفجير السفارة المصرية هناك عام 1995، إلى جانب وفاة أحد شهدائنا في العراق».

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الخارجية المصرية تظل الصوت المعبر عن الدولة المصرية، وتتولى الدفاع عن حقوق مصر، ومصالحها حول العالم، مؤكدًا أننا لدينا مؤسسة دبلوماسية رفيعة المستوى، والملتحقين بها على قدر عالٍ من الكفاءة.

وأكد أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن أحمد أبو الغيط والسيد عمرو موسى ونبيل فهمي والسفير محمد العرابي؛ هي أسماء لمجموعة من رجال الدبلوماسية المصرية الذين عملوا بجهد وتفانٍ من أجل الوطن، وخدمة المواطنين.

ولفت “موسى”، إلى أن السفارات والقنصليات المصرية تعمل دائمًا من أجل الوطن والشعب، متابعًا: «كل سنة ورجال الدبلوماسية مشرفين مصر، وتحية لكل من يعمل في سفاراتنا حول العالم؛ كل سنة وأنتم طيبين، وصوتكم دائمًا قوي؛ لأنه صوت مصر».