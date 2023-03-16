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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الخميس 16 مارس 2023: حضور حفلة

برج الاسد
برج الاسد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، من الأبراج النارية ومن أبرز صفاته الثقة بالنفس وقوة الشخصية والتفكير الإيجابي ويرفض الاستسلام.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الخميس 16 مارس 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الخميس 16 مارس 2023

قد تكون قلقًا بشأن صحتك وتحاول الحفاظ على صحتك الجسدية والعقلية، هناك حاجة إلى بعض التغييرات الغذائية للحفاظ على صحتك، الجبهة المالية تبدو جيدة ولديك ما يكفي لتفاخر بالرفاهية والراحة، قد يحجز البعض حزمة سفر ويخططون لقضاء بضعة أيام في الخارج مع أفضل الأصدقاء.

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

يمكنك العمل لساعات أطول لإكمال بعض المهام العاجلة، قد يحاول محترفو التسويق تعزيز دائرتهم المهنية.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا

أنت تستخدم طاقتك في إكمال المهام المعلقة ووضع الخطط المستقبلية، قد يسقط أفضل الأصدقاء ويهتفون لك من خلال القيام بشيء لطيف من أجلك.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفياً

سيكون يوما جيدا، قد يُظهر شريكك المودة من خلال لفتة رومانسية كبيرة ويكرم إنجازاتك على جبهة العمل من خلال إقامة حفلة مفاجئة.

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

أنت في مزاج جيد ويمكن أن يكون يومًا سعيدًا لمفاوضات العمل، قد تحقق ما كنت تتمناه لفترة طويلة. 

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