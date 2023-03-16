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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 16 مارس 2023: استثمر أموالك

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته حب الانتقام، الرغبة في الانعزال أغلب الوقت، التسرع في التصرف.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 16 مارس 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 16 مارس 2023

الاستثمار الجيدة لأن اليوم محظوظ لاستثمار أموالك في العقارات وغيرها من المخططات، قد يتسوق البعض بعض عناصر الديكور باهظة الثمن اليوم أو يعامل أحبائهم بالهدايا والزهور.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

قد لا تكون سعيدًا جدًا بوظيفتك الحالية لأن رئيسك في العمل أو كبار السن قد يطلبون منك ذلك، حاول ألا تهيمن على الزملاء أو تتجادل معهم لأن ذلك قد يؤدي إلى مشاكل.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

من الناحية الصحية ، قد تشعر بالرضا وتجد طرقًا للحفاظ على هدوئك ونشاطك وإبداعك.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا

إذا كنت عازبًا، فقد يلاحظك أحدهم اليوم ويحاول التواصل معك، إنه يوم مناسب لمشاركة مشاعرك الحقيقية مع حبيبك والارتقاء بالعلاقة الحالية إلى المستوى التالي.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

قد تقابل بعض رواد الأعمال المؤثرين اليوم، يجب عليك استكشاف قوائم العقارات لمعرفة أفضل خيار استثماري.

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