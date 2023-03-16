شعبة الأرز : الاستيراد من الخارج هدفه كسر احتكار بعض التجار .. فيديو

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي لمد استثناء إستيراد الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي حتي مارس 2024 جيد جدا، وجاء في صالح الجميع حتى يكون هناك وفرة في هذه المنتجات للمواطنين.

وأضاف "رجب شحاتة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة سي بي سي الفضائيه، أن إستيراد الأرز من الخارج هدفه كسر احتكار بعض التجار أو عملية المضاربة على سلعة أساسية وهامة لجميع المواطنين داخل الدولة المصرية.

وتابع، أن الدولة المصرية تستورد ٧٠ ٪ من الفول من الخارج، مشيراً إلى أن الفول المصري يتم تصديره إلي الخارج لأنه مطلوب بشكل كبير.