عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأسد: لقائي مع أردوغان مرتبط بخروج تركيا من الأراضي السورية

صدى البلد

  أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أن إمكانية عقد لقاء مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان مرتبطة بخروج تركيا من الأراضي السورية.


وقال الرئيس السوري -في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، نشرته اليوم الخميس- :"بالنسبة للقاء مع الرئيس أردوغان، فهذا يرتبط بالوصول إلى مرحلة تكون تركيا فيها جاهزة بشكل واضح وبدون أي التباس للخروج الكامل من الأراضي السورية والتوقف عن دعم الإرهاب وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء الحرب في سوريا.. هذه هي الحالة الوحيدة، التي يمكن عندها أن يكون هناك لقاء بيني وبين أردوغان، وعدا عن ذلك ما هي قيمة هذا اللقاء ولماذا نقوم به إن لم يكن سيحقق نتائج نهائية بالنسبة للحرب في سوريا؟". 


وتابع الأسد:"أن سوريا تثق بالطرف الروسي، الذي لعب دور الوسيط لتسهيل الاتصالات مع تركيا ضمن الأسس التي تستند إليها السياسة الروسية، وهي احترام القانون الدولي واحترام سيادة الدول ونبذ الإرهاب ووحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة السورية على أراضيها وخروج القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية".


وأضاف قائلا:"أي شيء يمكن أن يغير مسار الحرب باتجاه إنهاء هذه الحرب مع استعادة كامل الحقوق السورية واستعادة الأراضي المحتلة واستعادة سيادة الدولة السورية كاملة، نحن لا بد أن نسعى باتجاه تجريبه، وهذا ما تعمل عليه روسيا بالتعاون مع سوريا".


يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كشف في 15 ديسمبر الماضي أنه اقترح على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقد لقاء ثلاثي يجمعهما مع الرئيس السوري بشار الأسد. 
وكانت روسيا استضافت في ديسمبر 2022 لقاء ضم وزراء دفاع، روسيا وتركيا وسوريا، لبحث سبل حل الأزمة السورية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، حيث كان هذا اللقاء هو أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري بين تركيا وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400|مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد إفلاس بنك أمريكي شهير

60 جنيهًا..مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن الآن بعد قرار الحكومة الأخير

قرار عاجل وجديد من اتحاد الكرة ضد كهربا.. تفاصيل مثيرة

موسيماني مبسوط.. شوبير يكشف عن جهاز أوروبي لتدريب نادي الزمالك

كان بيصورني فيديو| القصة الكاملة لأزمة علا غانم مع طليقها.. وأبو بناتها يرد

تحذير عاجل| الأرصاد تعلن مفاجأة في حالة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة

بدأ في تسويقه .. نجم الأهلي يقترب من الرحيل رسميًا

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن عقوبة كهربا

ترشيحاتنا

بيان عاجل من روسيا بشأن انضمام فنلندا والسويد للناتو

بيشخر وهو نايم.. سيدة تحصل على الخلع بسبب أصوات زوجها المزعجة

مدبولي يتفقد شركة تيدا السويس للتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين مصر والصين|صور

بالتزكية.. جياني إنفانتينو رئيسا للفيفا حتى 2027

عاجل.. سقوط 16 شخصاً في واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة هوج بول

مدبولي يتفقد شركة إنتاج أجهزة المطابخ بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثعبان ضخم يصفع رجلًا على وجهه في أستراليا .. النهاية مؤلمة

على بعد 1000 كم من الإسكندرية.. تفاصيل زلزال قوي يضرب ساحل المتوسط| هل يقترب؟

مسلسلات لن تراها في النصف الأول من رمضان.. غادة عبد الرازق الأبرز

استدعت الشرطة.. قرد يتسبب في كارثة لأذن أمريكية والجيران يطلقون عليه النار

فيديو

مسلسلات لن تراها في النصف الأول من رمضان.. غادة عبد الرازق الأبرز

قصة مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز «فيديوجراف»

كان بيصورني فيديو| القصة الكاملة لأزمة علا غانم مع طليقها.. وأبو بناتها يرد

مسلسلات رمضان 2023.. حمادة هلال يواجه سحر لوسي.. تفاصيل المداح أسطورة العشق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ