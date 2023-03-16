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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأم المثالية بالمنوفية.. أرملة منذ 22 عاما وربت أبناءها بمعاش 170 جنيها

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اعلان الأمهات المثاليات في المنوفية

 

قصة كفاح ورحلة امتدت علي مدار 22 عاما لتحصل علي لقب الام المثالية علي مستوي محافظة المنوفية.

الحاجة سوزان منصور عبد الله ابنة قرية كفر الحمادية بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية والتي حصلت علي لقب الام المثالية علي مستوي المحافظة، قالت إنها حاصلة علي دبلوم تجارة وتوفي زوجها وكان لديها 31 عاما وترك لها طفلين الاول عمره 8 سنوات وبنت لديها 4 سنوات.

وأضافت أنها رفضت كل عروض الزواج رغم أنها تسكن القرية وتقدم لها الكثير الي أنها رفضت وأصرت علي تربية أبنائها الصغار وكان معلش زوجها 170 جنيها منذ 22 عاما.

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وأشارت إلى أنها ربت أطفالها وقامت ببيع بعض المستلزمات والعمل في التجارة حتي تقدر علي تربية أطفالها، ولكن مع مرور الوقت كبر الطفلين حتي حصل الابن علي بكالوريوس هندسة والابنة علي ليسانس حقوق.

وتابعت انها غرست في أبناءها حبهم كلا منهما الآخر ومرت الايام وتعبت الام واضطرت الي استئصال الكلي اليمني ولكنها أصرت علي تعليم أبناءها وتربيتهم تربية صالحة.

وأشارت إلى أنها زوجت أبناءها ولديها احفاد وحياتها الان بين أبناءها وأحفادها، مؤكدة أنها لم تتوقع أن تحصل علي لقب الأم المثالية.

و استقبلت الأم خبر حصولها على لقب الام المثالية بالبكاء والسجود لله على تربية أبنائها تربية صالحة حيث هم من قاموا بالتقديم لها في المسابقة تقديرا لدورها معهم.

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