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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية تحذر الولايات المتحدة من عواقب الحياد مع سويسرا

المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس، على تصريحات سفير الولايات المتحدة الأمريكية في سويسرا سكوت ميللر بشأن عواقب "الحياد".

وكتبت زاخاروفا على قناتها الرسمية على تطبيق "تليجرام" :" كتب سفير الولايات المتحدة في برن سكوت ميللر أن سويسرا تعيش أسوأ أزمة منذ الحرب العالمية الثانية، هي تواجه ما يعنيه الحياد، نحن نفهمهم ونحترمهم"، إلا أن هذا ليس هيكلا ثابتا، فلا يمكن لسويسرا ادعاء الحياد والسماح لأحد الطرفين أو كليهما باستخدام قوانينها لصالحهم. إن هذا يحدث، فقد منع المجلس الفدرالي الدول الأخرى من نقل الأسلحة لأوكرانيا من أجل حماية نفسها وبنيتها التحتية الحيوية، أما روسيا، التي تنتهك جميع مبادئ القانون الدولي، فتستفيد من حظر إعادة التصدير هذا".

وأضافت زاخاروفا أن بالنظر إلى أن ثاني أكبر بنك سويسري قد انهار على وجه التحديد بعد انهيار 3 بنوك أمريكية، فإن هذا البيان يبدو وكأنه ابتزاز مباشر لبرن من قبل القيمين الأمريكيين: "تخلوا عن الحياد، وابدأوا في تزويد نظام كييف بالسلاح، تعيشون بشكل جيد وغني كما كان الأمر من قبل، وإذا لم تتخلوا عن الحياد، فأسوأ الأوقات قادمة في الطريق".
 

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