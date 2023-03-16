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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: قرب الانتهاء من إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأحذية

محافظ بورسعيد يشدد
محافظ بورسعيد يشدد على دعم المستثمر الجاد الذي يساهم في توفي

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،  اليوم، عن قرب الانتهاء من أعمال أنشاء  مصنع داك الجديد لإنتاج الأحذية جنوب بورسعيد، جاء ذلك خلال جولته الميدانية لمتابعة مستجدات أعمال إنشاء عدد من المشروعات الصناعية بالجنوب،  رافقه خلالها  اللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي حول موقف تنفيذ الأعمال الإنشائية التي شهدها المصنع حتى الٱن،  والذي يعد المصنع الثاني لإنتاج الاحذية بجنوب بورسعيد،  مؤكدا على أهمية الإسراع في إنشاء المصنع للبدء في تشغيله في أقرب وقت،  مؤكدا على تقديم كافة الدعم لانهاء أعمال المصنع وتشغيله والذي يساهم في توفير فرص عمل متعددة للشباب.

وأكد محافظ بورسعيد أن مصنع داك يأتي ضمن مشروعات الشباب المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر  بجنوب بورسعيد. 

محافظ بورسعيد يشدد على دعم المستثمر الجاد الذي يساهم في توفير مزيد من فرص العمل

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ولفت محافظ بورسعيد الي أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد الذي يساهم في توفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة و النهوض بالقطاع الصناعي،  مؤكدا أن بورسعيد حققت تطور غير مسبوق في مجال الصناعة بسواعد الشباب الطموح من أبناء المحافظة

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