السعودية وروسيا تؤكدان التزامهما بقرار "أوبك بلس" بخفض الإنتاج حتى نهاية 2023

أكدت السعودية و روسيا، التزامهما بقرار منظمة (أوبك بلس) خلال أكتوبر الماضي، بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا حتى نهاية عام 2023، واستمرار التعاون بينهما، في إطار مجموعة أوبك بلس، لتعزيز استقرار السوق العالمية وتوازنها.

جاء ذلك خلال لقاء بين وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الجانب السعودي في اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، ونائب رئيس الوزراء الروسي، رئيس الجانب الروسي في اللجنة المشتركة ألكسندر نوفاك، الذي يقوم بزيارة للمملكة.

وبحث الجانبان في الرياض، أوضاع السوق البترولية العالمية، وجهود مجموعة أوبك بلس الرامية إلى تعزيز استقرار السوق وتوازنها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وشملت المحادثات التحضير لاجتماع الدورة القادمة للجنة المشتركة، وسبل تنمية وتطوير العلاقات بما يخدم مصالح البلدين، في إطار أعمال اللجنة المشتركة.