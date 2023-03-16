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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الضربة الساقطة مشكلة شائعة.. إليك الأعراض والأسباب والعلاج

الضربة الساقطة شائعة
الضربة الساقطة شائعة

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن الضربة الساقطة من المشكلات الصحية التى لا يعرف الكثير من الأشخاص معناها بالرغم من شيوعها 
 

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وكشف جمال شعبان فى منشور له على الفيسبوك ، أن الضربة الساقطة تحدث عندما تكن البؤرة الكهربية الشاردة خارج الدائرة الطبيعية التى خلقها الله بها تحدث قبل موعدها كأنها مبتسرة مثل الطفل اللي يولد قبل موعده 

واستكمل جمال شعبان حديثه قائلا : أطلق على هذه الحالة اسم الضربة الساقطة لأن هناك وقت مفقود لاتحدث فيها نبضات بسبب ضربة القلب التى جاءت قبل موعدها ، فالقلب فى هذه الحالة يعتبر نفسه قام بضربتين بمجهود زائد فيرتاح جزء من الثانية 

الضربة الساقطة
الضربة الساقطة

وأوضح جمال شعبان أن الضربة الساقطة مشكلة تحدث فى القلب وتسبب مجموعة من الأعراض المختلفة أبرزها إحساس بأن القلب اقترب من التوقف أو “ خبطة قوية ” فى القلب أو الشعور بأن الروح كادت أن تخرج ومتاعب بالمعدة و “ رفة القلب”


وأكد جمال شعبان على أن غير المتخصصين ممكن يشخصوا حالتك علي أنها حالة نفسية ولكن يمكنك التأكد من الإصابة بالضربة الساقطة أو لا من خلال رسم قلب مستمر ٢٤ ساعة
أو ٤٨ ساعة أو حتي أسبوع بجهاز الهولتر خاصة إذا لم تظهر في رسم القلب العادي

موضحا أن علاج الضربة الساقطة يكن من خلال الأدوية ولكن  الكي  بموجات الراديو مع الجهاز ثلاثي الأبعاد تكن حل نهائي بإذن الله

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