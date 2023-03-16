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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية: مجزرة "جنين" محاولة إسرائيلية لفرض الحل العسكري بديلا للسياسي

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات مجزرة الاحتلال في جنين التي ارتكبها اليوم، واعتبرتها إمعانا إسرائيليا رسميا بإشعال الحرائق بساحة الصراع لتقويض فرصة تحقيق التهدئة، كما أنها استنجاد إسرائيلي بالفوضى وتفجير ساحة الصراع للتغطية على أزمات الحكومة الإسرائيلية وهروبها المتواصل من دفع استحقاقات السلام، عبر محاولاتها تكريس الحلول العسكرية للصراع بديلا للحل السياسي التفاوضي.

وأكدت الوزارة - في بيان صحفي اليوم /الخميس/ - أن هذه الجريمة البشعة وغيرها من الجرائم لن تثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بحقوقه والدفاع عنها، كما أن شعبنا سيسقط خيارات الاحتلال ومشاريعه.

ورأت الوزارة أن جرائم الاحتلال تعكس هشاشة المواقف الدولية وضعفها من منظور قدرتها على وضع حد لإجراءات الاحتلال أحادية الجانب.

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