اشتري بسرعة .. شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن المعدن الأصفر | فيديو

كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الماضية.

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "شهدنا ارتفاعات في أسعار الذهب بسبب الظروف الاقتصادية خاصة أزمة البنوك الأمريكية".

وأشار هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية،: "هناك ارتفاعات في أسعار الذهب العالمية بسعر الأوقية أثرت على أسعار الذهب المحلي"، موضحا: "لدينا متغيرات هذا الشهر من الممكن أن تحدث والتي من الممكن أن تؤثر على أسعار الذهب".

الوقت الحالي مناسب للشراء

ووجه نصيحة للمواطنين، قائلا: "الذهب استثمار طويل المدى وآمن ويحتفظ بالقيمة الخاصة به، ولو معاك فلوس وسيولة الذهب آمن من النقد الذي من الممكن أن يتعرض لانخفاضات"، معقبا: "قرار الشراء أفضل لأنه استثمار طويل المدى، والوقت الحالي مناسب لشراء الذهب لأنه متوقع ارتفاع سعره المحلي".