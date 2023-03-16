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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اشتري بسرعة .. شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن المعدن الأصفر | فيديو

الذهب
الذهب

كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الماضية.

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تقلبات في أسعار الذهب|المعدن الأصفر يتراجع عالميا وتوقعات بهبوطه 50 جنيها محليا

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الجرام وصل 1935 جنية.. سعر الذهب اليوم في الفترة المسائية

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "شهدنا ارتفاعات في أسعار الذهب بسبب الظروف الاقتصادية خاصة أزمة البنوك الأمريكية".

وأشار هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية،: "هناك ارتفاعات في أسعار الذهب العالمية بسعر الأوقية أثرت على أسعار الذهب المحلي"، موضحا: "لدينا متغيرات هذا الشهر من الممكن أن تحدث والتي من الممكن أن تؤثر على أسعار الذهب".

الوقت الحالي مناسب للشراء

ووجه نصيحة للمواطنين، قائلا: "الذهب استثمار طويل المدى وآمن ويحتفظ بالقيمة الخاصة به، ولو معاك فلوس وسيولة الذهب آمن من النقد الذي من الممكن أن يتعرض لانخفاضات"، معقبا: "قرار الشراء أفضل لأنه استثمار طويل المدى، والوقت الحالي مناسب لشراء الذهب لأنه متوقع ارتفاع سعره المحلي".

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