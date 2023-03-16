شوارع فرنسا تشتعل .. الشرطة تطلق الغاز على المتظاهرين في باريس

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين ضد إصلاح نظام التقاعد في ساحة الكونكورد في باريس.

واجتمع معارضو إصلاح نظام التقاعد اليوم الخميس، خارج الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس، حيث كان من المفترض أن يتم التصويت على مشروع قانون، والذي لم يتم في النهاية بسبب قرار رئيس الوزراء إليزابيث. من مواليد اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور .

وكانت العملية سلمية، لكن بحلول المساء بدأ المتظاهرون في بناء حواجز من الأسوار والألواح، ثم حرقها.

بالإضافة إلى ذلك، بدأوا في إلقاء الحجارة والزجاجات على الشرطة، ورداً على ذلك، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع.

وأقرت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، مشروع قانون لإصلاح نظام المعاشات دون تصويت في البرلمان، مستشهدة بالمادة 49.3 من دستور البلاد وسيتم تحديد الزيادة في سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة على المستوى التشريعي وستدخل حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر.