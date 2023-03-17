عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 17 مارس 2023

صدى البلد

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم / الجمعة / ونهاية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية وكان سعر صرف الدولار قد شهد الشهر الماضي تحركا كبيرا مقابل الجنيه المصري بقيمة 45 قرشا شراء وبيع.

 

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف اليوم  30.75 جنيها للشراء، و 30.85 جنيه للبيع. 

 

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف الدولار في البنك التجاري الدولي  30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع ، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي سجل متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

 

وبالنسبة للعملات الرئيسية سجلت العملة الأوروبية " اليورو " تراجعا ملحوظا ما بين 4 - 40 قرشا شراء وبيع في البنوك المصرية.
ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجلت العملة الأوروبية اليوم 32.51 جنيه للشراء ،32.74 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 32.62 جنيه للشراء ، و 32.86 جنيه للبيع.

 

وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 32.60 جنيه للشراء ، و 32.71 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني تراجعا ملحوظا ما بين الشراء واستقرار في البيع في البنوك المصرية.
ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل الإسترليني اليوم 37.04 جنيه للشراء ، و 37.28 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 37.16 جنيه للشراء، و37.40 جنيه للبيع.

 

وفي البنك المركزي سجل متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 37.22 جنيه للشراء ، 37.34 جنيه للبيع.

وعربيا ، سجل الريال السعودي اليوم 8.18 جنيه للشراء، و8.21 جنيه للبيع في البنك الأهلي.
والدرهم الإماراتي سجل اليوم 8.37 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

والدينار الكويتي سجل اليوم 96.86 جنيه للشراء،100.57 جنيه للبيع.

الدولار الدولار اليوم سعر الدولار اليوم الجمعة اسعار الدولار اليوم أسعار الدولار أسعار الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكاية كنز من الذهب تمتلكه مصر.. يوفر مليارات الدولارات للدخل القومي

تقارير: محمد صلاح قرر الرحيل عن ليفربول.. وهذا النادي يراقبه

ليس أسطوريًا.. محمد بركات يتوقع نتيجة الهلال ضد صن داونز

خاص .. الأهلي لنجم الفريق : التجديد بشروطنا أو الرحيل نهائيا

وفاة نجل نجم الزمالك السابق محمد عبد السلام

يخدم مصلحة الأهلي.. الهلال السوداني يتلقى خبرا صادما قبل مواجهة صن داونز

شهر وتقبض الـ1000 جنيه.. احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة

8 وجوه جديدة ومفاجأة في حراسة المرمى.. كيف تبدو قائمة منتخب مصر؟

ترشيحاتنا

10 ملايين دولار|شوبير يكشف مفاجأة بشأن انضمام أحمد الشناوي للأهلي

موسمياني وآخر برازيلي |تعرف على خليفة فيريرا في قيادة الزمالك

ينافس سامسونج.. نوكيا تعود لأمجادها القديمة بموبايل Magic Max الفلاج شيب

مواقيت الصلاة في آخر جمعة من شعبان.. وخير ما يقال لقيام ليلها

قبل مواجهة شباب بلوزداد |نبأ سار من شوبير لجماهير الزمالك

بعد إقرار قانون التقاعد .. وزير داخلية فرنسا يحذر من أعمال انتقامية ضد مسؤولين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوعي تشتريه.. عصير رمضاني يسبب مرض خطير يباع بالاسواق

لنشر ٢.. اعرفها من لونها.. طبيبة تكشف عن زبدة لاتصلح تناولها ابدا

بعد نشر "صدى البلد"..منتج مسلسل إكس لانس يحذف البوستر المسيء للحضارة المصرية

مقلب على كيف ستات مصر|تفاصيل وقوع ياسمين عز في فخ رامز جلال

فيديو

بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. تفاصيل انطلاق مبادرة كتف في كتف

مسلسل المداح3 .. حمادة هلال يواجه سحر لوسي ومفاجآت في أبطال العمل «فيديوجراف»

الكيلو بـ 130 جنيها.. أسعار اللحوم التشادية وأماكن بيعها

اعترافات صادمة للمتهمين بـ سرقة فيلا محمد صلاح بالتجمّع .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ