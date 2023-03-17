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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الجمعة 17 مارس 2023 : محادثات هادفة

الجوزاء
الجوزاء

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، يتمتع مواليده بالجاذبية الكبيرة، يسحر كل شخص يقترب منه، يريد كسر الروتين والتخلص من السلبيات بأي شكل من الأشكال.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الجمعة 17 مارس 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج الجوزاء وحظك اليوم الجمعة 17 مارس 2023

توقعات الأبراج اليومية، قد تشعر بالهدوء بينما يرتاح عقلك، يمكن إنجاز المهام الصعبة جسديًا بسهولة لأن لديك الشجاعة اللازمة لذلك، من الناحية المالية يمكن توقع فترة مستقرة للدخل، قد يراقب كبار رجال الأعمال أولئك الذين لديهم شركات ناشئة، قد تنمو باطراد في حياتك المهنية.

برج الجوزاء وحظك اليوم مهنيا

يمكن الشعور بالنمو والجدة في حياتك المهنية، سوف يتجه تقدمك الوظيفي نحو الاتجاه الصحيح.

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

يمكن أن تكون صحتك أكبر قوتك اليوم، قد يشعر عقلك بالهدوء الشديد والتماسك، قد تشعر بالقوة العقلية للخوض في مناقشات غنية روحيا. 

برج الجوزاء اليوم عاطفياً

يمكن توقع الاعتماد على شريكك للراحة العاطفية، من الجيد إجراء محادثات هادفة مع شريكك.

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة

قد يبدأ البعض أعمال سفرهم الجديدة، قد يكون الاستثمار في عقار تجاري مربحًا في المستقبل.

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