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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سمر يسري تجذب الأنظار باللون الأسود في أحدث إطلالة لها

سمر يسري
سمر يسري

 


تحرص الإعلامية سمر يسري، على التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركته ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وشاركت سمر جمهورها صور جديد لها وهي مرتدية فستان طويل باللون "الاسود"، كما تركت شعرها منسدلا علي كتيفها، ووضعت مكياجا ناعما يتناسب مع جمالها، مما أدي إلي إعجاب جمهورها.

 

وتشتهر "سمر" بإطلالتها الملفتة وغير التقليدية، التي جعلتها محط أنظار جمهورها ومتابعيها أينما وجدت، حيث تملك الإعلامية ذوقًا رفيعًا في اختيار الإطلالات التي تتماشى مع قوامها وتبرز أنوثتها، لتتألق فى مختلف المناسبات من الملابس الكاجوال، والكلاسيك.


برامج سمر يسري

وقدمت الإعلامية سمر يسري العديد من الأفكار المبتكرة على الشاشة منها برنامج: سمر والرجال، ليلة سمر، أنا وأنا، حفلة 11، وغيرها من البرامج وآخرها ما يعرض علي شاشة الحياة وهو برنامج "يوم ليك"، والذي استهلته بحلقة من جزأين مع واحد من أكبر نجوم الوطن العربي هو النجم راغب علامة.

 

 

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الاعلامية سمر يسرى برنامج يوم ليك احدث اطلالة تبرز انوثتها باللون الاسود

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