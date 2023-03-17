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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمشاركة جمعية أبوالعينين.. "الصافي" توزع 100 ألف كرتونة بالغربية في "كتف في كتف"

صدى البلد

تشارك مجموعة الصافي في مبادرة "كتف في كتف"، التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في كافة محافظات الجمهورية ، وتأني هذه  المشاركة بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة عضو التحالف الوطني ومجموعة الصافي لتوزيع ١٠٠ ألف كرتونه للأسر الأكثر احتياجًا بمحافظة الغربية .


تأتي مبادرة "كتف في كتف" كأكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، والتي تستهدف توزيع ٦ مليون كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، لخدمة 20 مليون مواطن في كافة محافظات الجمهورية، تعزيزًا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، ودعم ثقافة العمل التطوعي، ومن أجل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة، بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.  


جديرًا بالذكر أن مبادرة "كتف في كتف" تأتي نتاجًا لإيمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية، الأمر الذي بات جليًا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولًا لأكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي في التاريخ "كتف في كتف".

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