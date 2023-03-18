بالقانون .. 8 إجراءات لـ مواجهة الممارسات المصرفية غير المشروعة

واجه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الممارسات المصرفية غير المشروعة بعدة إجراءات محددة حال عدم التزام البنوك بأحكام القانون .

في هذا الصدد ، نص القانون فى المادة 146 منه على أن للبنك المركزى اتخاذ أي من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (١٤٧) من هذا القانون حال تحقق أي من الحالات الآتية :

1- قيام البنك بممارسات مصرفية غير سليمة .

2-عدم التزام البنك بأي من الإجراءات المتخذة في شأنه عملاً بنص المادة (١٤٤) من هذا القانون .

3- التباين الكبير بين آجال استحقاق أصول البنك والتزاماته .

4- ارتفاع تكلفة السيولة لدى البنك نتيجة الاعتماد على التمويل الاستثنائي أو غيره من الموارد المكلفة .

لايفوتك||

5- انخفاض جودة أصول البنك بما من شأنه المساس بالسلامة المالية للبنك أو بمصالح المودعين .

6- انخفاض مستوى الأرباح المحققة بما من شأنه تهدید استمرارية البنك على المدى المتوسط أو البعيد .

7- تراجع مؤشرات السلامة المالية للبنك .

8-وجود قصور في نظم الحوكمة أو إدارة المخاطر أو الرقابة الداخلية أو السياسات المحاسبية .

وطبقا للقانون ، فإنه في حالة حدوث أي من الحالات المبينة في المادة (١٤٦) من هذا القانون ، يجوز لمجلس الإدارة ، دون الإخلال بسلطته في اتخاذ أي إجراء آخر منصوص عليه في هذا القانون أو في أي قانون آخر ، إلزام البنك باتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات والجزاءات التالية بما يتناسب مع كل حالة :