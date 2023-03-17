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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبو زيد: زيارة وزير خارجية تركيا إلى مصر تدشن مسار استعادة العلاقات الطبيعية

شكري واوغلو
شكري واوغلو

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن زيارة وزير خارجية تركيا إلى مصر غداً السبت، تُعد بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وإطلاق حوار مُعمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.

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جاء ذلك فى تصريحات صحفية أدلى السفير أبو زيد يوم الجمعة، قبيل الزيارة المرتقبة للسيد مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا إلى القاهرة يوم السبت. 


 تفاصيل زيارة وزير خارجية تركيا القاهرة 

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكرى سوف يستقبل نظيره التركي في لقاء ثنائى بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، يعقبه مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، على أن يعقب ذلك مؤتمر صحفى مشترك.

تركيا الخارجية مصر المتحدث الرسمى العلاقات الثنائية وزارة الخارجية سامح شكري مؤتمر صحفي

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