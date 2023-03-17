جثة أربعيني ورضيع.. جهود مباحث البحيرة لحل لغز حادث وادي النطرون

تكثف رجال المباحث بدائرة مركز وادى النطرون جهودها لكشف غموض العثور على جثة رجل مجهول الهوية، على طريق محور الضبعة التابع لمركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى وادى النطرون التخصصى تحت تصرف النيابة العامة .

العثور على طفل مجهول الهوية بجانب الجثة

تلقت أجهزة الأمن بالبحيرة إخطارا من قسم شرطة وادى النطرون بالعثور على جثة على طريق محور الضبعة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مجهولة لشخص في العقد الرابع من العمر وبها عدة إصابات بالوجه وتبين عدم وجود أي بيانات تدل على هويته، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وبفحص مسرح الجريمة تبين وجود طفل يبلغ من العمر سنة بجانب جثة المجنى عليه وعدم وجود أى بيانات تدل على هوية الطفل و تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.