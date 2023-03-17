عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جثة أربعيني ورضيع.. جهود مباحث البحيرة لحل لغز حادث وادي النطرون

العثور على طفل مجهول
العثور على طفل مجهول الهوية بجانب الجثة

تكثف رجال المباحث بدائرة مركز وادى النطرون جهودها لكشف غموض العثور على جثة رجل مجهول الهوية، على طريق محور الضبعة التابع لمركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة وتم  نقل الجثة لمشرحة مستشفى وادى النطرون التخصصى تحت تصرف النيابة العامة .

العثور على طفل مجهول الهوية بجانب الجثة 

تلقت أجهزة الأمن بالبحيرة إخطارا من قسم شرطة وادى النطرون بالعثور على جثة على طريق محور الضبعة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مجهولة لشخص في العقد الرابع من العمر وبها عدة إصابات بالوجه وتبين عدم وجود أي بيانات تدل على هويته، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وبفحص مسرح الجريمة تبين وجود طفل يبلغ من العمر سنة بجانب جثة المجنى عليه وعدم وجود أى بيانات تدل على هوية الطفل و تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

العثور على طفل مجهول الهوية بجانب الجثة 
البحيرة محافظة البحيرة طفل رضيع جثة مجهولة وادي النطرون طريق محور الضبعة العثور على طفل مركز وادي النطرون مجهول الهوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بند في عقد كولر يعطي للأهلي حق فسخ العقد..والخطيب يرفض نجم الزمالك

فيديو يظهر لأول مرة.. حسن شاكوش ينفعل بشدة في حفل زفافه على المعازيم

يحمل شنطة حريمي.. ظهور صادم لـ نجل راغب علامة والجمهور يسخر من اطلالته

إكرامي: مهر بنتي من رمضان صبحي تعدى 6 ملايين دولار

بعد ارتباطه بتدريب الزمالك.. موسيماني يلمح إلى وجهته المقبلة

إحياء مشروع قديم.. الحكومة الإيطالية تصدر مرسوما بشأن السفن القادمة من قناة السويس

فيفا يوجه صدمة مدوية لـ موسيماني مع أهلي جدة.. تفاصيل

نجم الأهلي يفجر مفاجأة مدوية عن انتقال رمضان صبحي للزمالك

ترشيحاتنا

نشرة المرأة و الصحة| ابنة عمرو دياب تثير الجدل بسبب بطانة الفستان.. نصائح لتحسين جودة النوم.. الأبراج الأكثر هدوءًا أمام المدير الغاضب

قيمة الوديعة البنكية لـ BMW X7 بعد تخفيضها 70%

أخبار التعليم...أيمن عاشور: مشروع الجينوم المصري مفيد في تطوير الرعاية الصحية والتنبؤ بالأمراض.. لا تزيد عن 55 دقيقة| الجامعات تحدد مواعيد المحاضرات في رمضان 2023

حضرت كـ مستمع.. حاكم مصرف لبنان ينفي التهم المنسوبة إليه

تحذير.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة في الطقس خلال شهر رمضان

بحضور الرئيس السيسي ..حزب حماة الوطن يشارك في احتفالية " كتف في كتف "

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب انهيار مخزن تبريد البطاطس.. مصرع 8 أشخاص في الهند.. تفاصيل

بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصري تثير الجدل بهذه الإطلالة

يحمل شنطة حريمي.. ظهور صادم لـ نجل راغب علامة والجمهور يسخر من اطلالته

في عيد ميلادها الـ38.. فستان وضع دينا الشربيني في مأزق لهذا السبب

فيديو

جفاف وفيضانات تضرب العالم| ماذا يحدث؟

أعلى شهادة في البنوك.. تفاصيل سعر الفائدة ومدتها

فيديو يظهر لأول مرة.. حسن شاكوش ينفعل بشدة في حفل زفافه على المعازيم

مسلم أحدثهم.. نجوم فقدوا القدرة على النطق| تعرف عليهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ