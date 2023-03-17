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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الريال والدينار الكويتي اليوم الجمعة 17 مارس 2023

صدى البلد

العملات العربية.. ارتفع سعر الدينار الكويتي بقيمة 25 قروش فى بنوك مصر والأهلى بينما تراجع سعره في البنك المركزي بنحو 12 قرشا، فيما استقر الريال السعودي والدرهم الإماراتى فى البنوك الثلاث على مدار تعاملات الأسبوع.

يرصد موقع "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية أمام الجنيه المصري، خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 17 مارس  2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي والأهلي ومصر، مقارنة بسعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع الماضي .

أسعار العملات العربية 

 

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنك  الأهلي كالآتي:

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 96.86 جنيه للشراء و 100.57 جنيه للبيع  مقارنة بـ 100.32 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بزيادة 25 قرشا.

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي  عند 8.21 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع مقارنة 8.21 جنيه للبيع سعر إغلاق مستهل الأسبوع بارتفاع 3 قروش .

سعر الدرهم الإماراتي

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي عند 8.37 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع .

 

أسعار العملات العربية فى بنك مصر 

 

سجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر، بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 96.86 جنيه للشراء و 100.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي 

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو  8.18 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع 

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.37 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي 

 

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 100.44جنيه للشراء و 100.83 جنيه للبيع مقارنة 100.91 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بتراجع 12 قرشا.  

سعر الريال السعودي 

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.21 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.39 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع مرتفعا قرشا .

العملات العربية الأعلى عالميا

 

تختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى، يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

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