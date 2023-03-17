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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

احسب هتقبض كام.. جدول صرف معاشات أبريل بالمواعيد والزيادات الجديدة

صدى البلد

يترقب الكثيرون من أصحاب ومستحقي المعاشات موعد صرف الزيادة الجديدة له، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المُبارك، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تطبيق الزيادة على معاشات ابريل القادم 2023 بقيمة تبلغ 15%.

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موعد صرف زيادة معاشات ابريل 2023

من المُنتظر أن يتم صرف معاشات شهر ابريل القادمة 2023، بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 15%، حيث من المتوقع أن يتم صرف  المعاشات لأصحاب المعاشات الأكثر من 3 آلاف جنيه يومي السبت والأحد 8 و 9 بريل.

وتم تخصيص يومي الإثنين والثلاثاء 10 و 11 ابريل لمن تخلف عن الصرف من أصحاب المعاشات، حيث تتيح هيئة البريد المصري صرف المعاشات مع بداية شهر ابريل، على أن يتم توزيع عملية الصرف على 4 شرائح، منعًا للتكدس.

قيمة زيادة معاشات ابريل 2023 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرار بزيادة المعاشات الجديدة، المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين بنسبة 15%، اعتبارًا من أول ابريل القادمة، فما قيمة تلك الزيادات… 

  • تصل قيمة المعاشات المقدرة بـ 1300 جنيه إلى 1495 جنيه بعد إضافة زيادات معاشات ابريل.
  • تبلغ قيمة المعاشات المقدرة بـ 2300 جنيه بعد الزيادة 2645 جنيه
  • تصل المعاشات المقدرة بـ 3500 جنيه بعد الزيادات إلى 4025 جنيه
  • تزداد المعاشات المقدرة بـ 4300 جنيه إلى 4945 جنيه بعد الزيادة
  • تزداد قيمة المعاشات المقدرة بـ 5300 جنيه بعد الزيادات إلى 6095 جنيه
  • تزداد قيمة المعاشات المقدرة بـ 6500 جنيه إلى 7475 جنيه

كيفية الاستعلام عن زيادة الكترونيًا 

الاستعلام عن المعاش أحد الامور الهامة لأصحاب المعاشات، لذا أتاحت الهيئة القومية للتأمينات خدمة الاستعلام عن صرف المعاش بالرقم القومي تيسيرًا على مستحقيه، ومساعدتهم لمعرفة الزيادة عليه، حيث يمكن لمستحق المعاش الاستعلام عن المعاش الخاص به بالرقم القومي من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

  • لابد من الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في البداية
  • قم بالتسجيل على الموقع كمستخدم
  • قم باختيار أيقونة خدمات أصحاب المعاشات
  • انقر على الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش
  • يمكن لمستحق المعاش استعراض تطور زيادة المعاش
  • قم بالضغط على بدء الخدمة من خلال إدخال الرقم القومي
  • يمكنك بذلك الاستعلام عن قبض المعاشات..

 

المعاشات الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي معاشات إبريل موعد صرف زيادة معاشات ابريل 2023

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