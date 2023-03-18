Goldman Sachs يرفع توقعاته لركود الاقتصاد الأميركي إلى 35%

رفع Goldman Sachs تقديراته لركود الاقتصاد الأميركي على مدار فترة الـ12 شهراً المقبلة إلى 35%.

وفي يناير كانون الثاني كان قد حدد المصرف الأميركي النسبة نفسها كاحتمالية لركود أكبر اقتصاد في العالم.

لكن في فبراير شباط خفض تلك التقديرات بنحو 10% إلى 25%، بدعم من تحسن الأوضاع في قطاع الوظائف وثقة الشركات تدريجياً.

ويتزامن مع زيادة التقديرات لركود الاقتصاد الأميركي أزمة مصرفية عصفت بقطاع البنوك في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بسبب إفلاس 3 بنوك.

كما خفض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الرابع لـ2023 بنحو 0.3% إلى 1.2% بفعل مخاطر الإقراض والقطاع المصرفي.