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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أفضل وجهة سياحية في العالم.. مجلة التايم الأمريكية تنشر صورة الأهرامات |فيديو

الأهرامات
الأهرامات

قال الإعلامي محمد الباز أتمنى أن ننظر لبلدنا بأعين الناس برا مصر فمجلة تايم الأمريكية الشهيرة الغنية عن التعريف نشرت على غلاف مجلتها صورة لأهرامات الجيزة وكتبت موضوع مهم جدا تقول فيه للعالم إن هذه أفضل الوجهات السياحية في العالم، فمنطقة الأهرامات هي الأفضل في العالم واذهبوا لزيارة هذا المكان.

 

و أضاف "الإعلامي محمد الباز" خلال “برنامج اخر النهار” المذاع عبر "فضائية النهار"، أن بالطبع هناك وجهات سياحية كثيرة في العديد من الأماكن مثل المغرب والسعودية وغيرها بطبيعة الحال لكن أن تتصدر الغلاف صورة الأهرامات من مصر فهذا له دلالة كبيرة ومهمة، والموضوع تم عن طريق تواصل المجلة مع جميع مراسليهم على مستوى العالم والمراسلين قاموا بترشيح الأماكن الذي يرونها وجهات سياحية مناسبة.

 

المتحف المصري الكبير

 

واختتم الباز أنه كان الاستقرار على الأهرامات ليس فقط بسبب التاريخ لكن عندما نقرأ الموضوع في المجلة ستجد انهم لم يتحدثوا فقط عن الأهرامات بل تحدثوا أيضا عن الجيزة وانه سيتم خلال هذا العام عام 2023 افتتاح المتحف المصري الكبير وتحدثت التايم انك أمام أكبر متحف للأثار في العالم وأن هذا كلام مجلة التايم ليس كلامنا وان المتحف به 100 ألف قطعة أثرية بالإضافة الى الفتنة الكبرى في المتحف المصري الكبير وهي مجموعة الملك توت عنخ امون  وهم 5000 قطعة اثرية.

الأهرامات الإعلامي محمد الباز مجلة تايم الامريكية المتحف المصري الكبير توت عنخ آمون

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