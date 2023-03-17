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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسين الزياني يكشف تفاصيل إعلان نتيجة نقابة الصحفيين بشكل رسمي وموعدها

صدى البلد

كشف حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، تفاصيل رفض أعضاء الجمعية العمومية ميزانية النقابة وأسباب ذلك.

وأضاف "الزناتي"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "المحور"،:" هناك عدد كبير من الزملاء لم يروا الميزانية وبالتالي لم يتخذوا قرار بالموافقة عليها إلا عندما يطلعوا عليها، مؤكدا أنه كان هناك خلاف كبير على هذا البند؛ وعليه قرر النقيب وأغلبية الجمعية العمومية بإرجاء الميزانية لمجلس النقابة، وابدأ الملاحظات عليها الخاصة وعرضها على الجمعية العمومية القادمة.

وأكد عضو مجلس نقابة الصحفيين بأنه بعد قليل ستبدأ لجان الفرز لمعرفة النقيب القادم، وبعد الإعلان عن اسم النقيب سيتم بدء الفرز حول اسماء أعضاء المجلس،  مشير إلي أن  إعلان النتيجة لمجلس نقابة الصحفيين قد يستمر لمدة 6 ساعات.

نقابة الصحفيين الجمعيه العموميه اعضاء المجلس قناة المحور المحور

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