وزير خارجية تركيا يصل القاهرة للقاء سامح شكري

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم السبت ، مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي ، في زيارة للبلاد هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، وذلك تلبية لدعوة من نظيره سامح شكري وزير الخارجية لإجراء محادثات مشتركة بين البلدين.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، وصل وزير الخارجية التركي علي طائرة خاصة وكان في استقباله السفير ايهاب نصر من الخارجية، وتم انهاء اجراءات وصوله في استراحة كبار الزوار بالمطار .

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية : "إن زيارة وزير خارجية تركيا إلى مصر، السبت، تُعد بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وإطلاق حوار مُعمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين".