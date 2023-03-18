عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير خارجية تركيا يصل القاهرة للقاء سامح شكري

مطار القاهرة
مطار القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم السبت ، مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي ، في زيارة للبلاد هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، وذلك تلبية لدعوة من نظيره سامح شكري وزير الخارجية لإجراء محادثات مشتركة بين البلدين.

 

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، وصل وزير الخارجية التركي علي طائرة خاصة وكان في استقباله السفير ايهاب نصر من الخارجية، وتم انهاء اجراءات وصوله في استراحة كبار الزوار بالمطار .

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية : "إن زيارة وزير خارجية تركيا إلى مصر، السبت، تُعد بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وإطلاق حوار مُعمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين".

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجل الأوقات الصعبة.. من المرشح الأبرز لتدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

2500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد استيراد اللحوم من تشاد

عاجل | رحيل فيريرا وهذا الأقرب لتولي القيادة

بنك ناصر يطرح شهادات جديدة بعائد 22% .. تفاصيل

باقي 4 أيام.. الحكومة تجهز مفاجأة للموظفين خلال ساعات قبل رمضان

الأهلي ينتظر الهدية .. موعد مباراة صن داونز والهلال السوداني والقنوات الناقلة

قرار عاجل من الزمالك عقب الخروج الإفريقي وتسريب عقود اللاعبين

ترشيحاتنا

5 أمور تجعلك تدخل رمضان بهمة ونشاط وتعينك على العبادات والطاعات

أمطار غزيرة على هذه المناطق في السعودية

قرار عاجل من التعليم بشأن معلمي الصف الخامس الابتدائي

800 ألف شاب كوري يتقدمون بطلبات للتطوع في الجيش للقتال ضد أمريكا

إجراء جديد من رئاسة الحرمين الشريفين للنساء

شاهد.. وزير الخارجية يستقبل نظيره التركي بقصر التحرير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان الملكة رانيا في عقد قران ابنتها إيمان| مفاجأة

وصلات الشعر: ما هي؟ كيف تستعمل؟ أنواعها المختلفة

احذروا .. هذا النوع من زجاجات المياه أخطر من مقعد المرحاض

بالأزرق اللافت .. ريهام عبد الغفور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

مستوحى من حياة 4 سيدات.. قصة مسلسل ستهم لـ روجينا

أنغام تشارك ويجز الغناء بـ البخت وكل مانقرب لبعض بحفل الرياض.. فيديو

رامز نيفر.. القائمة الكاملة لضحايا لـ رامز جلال.. وحقيقة ظهور شيرين/فيديو جراف

هل يتأهل الأهلي والزمالك لدور الثمانية ؟ | سيناريوهات متوقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ