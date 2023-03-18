محافظ أسيوط: مبادرة "كتف فى كتف" أكبر حدث خيرى فى تاريخ مصر

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ،لاطلاقه مبادرة " كتف فى كتف " خلال الاحتفالية التى نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي كأكبر حدث خيري في مصر، باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة 60 ألف متطوع من مؤسسات المجتمع المدني والتى تستهدف توزيع أكثر من 6 مليون كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.



وعبر محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة – عن سعادته بالمشاركة فى الاحتفالية التى أقيمت لإطلاق مبادرة " كتف فى كتف " باستاد القاهرة بمشاركة ٣٤ كيانا تنمويا تمثل كبرى مؤسسات العمل الأهلى بمصر ، واصفا المبادرة بأنها أكبر حدث خيرى تنموى فى تاريخ مصر ،ويأتى بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لإدخال البهجة والسعادة على الاسر الأكثر احتياجاً بقرى ونجوع مصر وتخفيف العبء عن كاهل الاسر المصرية ،مناشداً جميع مؤسسات المجتمع المدنى والمتطوعين من أبناء الشعب المصرى بالالتفاف تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى والمشاركة فى توزيع أكثر من 6 مليون كرتونة مواد غذائية على الاسر الاكثر إحتياجاً ،موجها الشكر للمتطوعين وممثلى الجمعيات والمؤسسات الاهلية على مشاركتهم فى هذ الحدث التاريخى .



وقال محافظ أسيوط ان كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى – خلال الاحتفالية – تعكس مدى اهتمام الرئيس بدعم الاسر الأكثر احتياجا ودعم منظومة الحماية الاجتماعية بالتعاون مع المجتمع المدنى وجهود الحكومة والقطاع الخاص تأكيدا على إرادة الشعب الباسل فى اظهار قدرته على تحويل المحن الى منح ،لافتا الى اهتمام الرئيس واشادته خلال الاحتفالية بدور الفتيات الصغيرات ومشاركتهن في تجهيز المساهمات الغذائية بمحافظة أسيوط .