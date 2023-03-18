محافظ أسيوط يهنئ السكرتير العام لفوزه بجائزة في التميز الحكومي

قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط التهنئة والشكر ، للواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة ، لفوزه بجائزة التميز الحكومى وتكريمه من رئيس مجلس الوزراء لادائه المتميز وفوزه ضمن 5 رؤساء ادارات مركزية على مستوى الجمهورية ،متمنياً له مزيد من التقدم والرقى .

كما وجه العاملين بالديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية بالمراكز والاحياء والقيادات التنفيذية بالمحافظة التهنئة للسكرتير العام لفوزه المستحق بجائزة التميز الحكومى ،متمنين له مزيد من التقدم والتميز وتطوير منظومة العمل بالمحافظة لتنفيذ خطط وبرامج التنمية .

وحصل اللواء علاء بدران سكرتير عام محافظة أسيوط على شهادة التميز الحكومى من رئاسة مجلس الوزراء ضمن أفضل 5 رؤساء إدارات مركزية علي مستوي الجمهورية لعام 2022 (toP 5) خلال فترة توليه سكرتير عام محافظة الجيزة لما قدمه من جهد فعال وأداء متميز جعله ضمن أفضل 5 رؤساء إدارات مركزية على مستوى الجمهورية عن فئة القيادات المتميزة في مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2022.



جاء ذلك خلال الفاعليات التي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين.

وأعرب السكرتير العام عن سعادته بفوزه بجائزة التميز الحكومي ، مشيرًا إلى أن ثقافة التميز هى أساس رؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة والتى أصبحت عنوانا للجمهورية الجديدة.