بمشاركة 750 طالب وطالبة.. وزارة الشباب تختتم فعاليات المشروع القومي أخلاقي عنواني

انهت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الأستاذ الدكتور اشرف صبحي تنفيذ فعاليات المرحلة الأولى من المشروع القومي " أخلاقي عنواني" والذي نفذته - الإدارة المركزية لتنمية النشء ، الإدارة العامة للتنشئة المدرسية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم ، وإتحاد الرياضة للجميع



وركز المشروع القومي " اخلاقي عنوانى " على بث روح الولاء والإنتماء وتنمية الوازع الديني والأخلاقي، واقيمت المحاضرات الختامية للمرحلة الأولى بمشاركة الدكتور اشرف محمود رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية والذي تحدث عن أهمية الاخلاق فى الرياضة مستشهدا بالموقف البطولى والمشرف لبطلنا المصري محمد رشوان لاعب المنتخب المصري السابق بالجودو والذي كان يلعب على الميدالية الذهبية امام بطل اليابان باوليمبياد لوس انجلوس ، وخاض اليابانى المباراة النهائية وهو مصاب فى قدمه .

ورغم ذلك لم يستغلها بطلنا المصري فى الحصول على الميدالية الذهبية وخسر المبارة ولم يستغل اصابة بطل اليابان واختار ان تنتصر الاخلاق على الفوز بالمباراة وهو ما لاقي استحسان الجميع وتم تكريمه من الدولة المصرية وتم تكريمه أيضا من إمبراطور اليابان كما نال رشوان جائزة الاخلاق الرياضية في أولمبياد لوس أنجلوس ١٩٨٤ .

وانهي رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية حديثه بتوجيه الشكر الى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على رعايته لهذا المشروع القومي الهام والذي يستفيد منه أبنائنا الطلاب والطالبات بتلك المرحلة العمرية .



كما تناول الدكتور نور اسامة استشاري تعديل السلوك الدور الكبير والتضحيات الكثيرة التى قدمها ابناء مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية فى سبيل الدفاع عن أرض الوطن

وتحدث الدكتور محمد صلاح عضو مركز الازهر العالمى للفتوى الالكترونية عن اهمية الاخلاق فى جميع الاديان وان الدين قد وضع الضوابط التى تجعل الانسان يتحكم فى تصرفاته وأعماله مضيفا الى ان الله سبحانه قد أوجب على الانسان الانتماء الى وطنه وارضه وأهله.

وقد تم تنظيم البرنامج على مدار الثلاث أسابيع الماضية خلال الفترة من ٢٥ فبراير حتى ١٧ مارس ٢٠٢٣م ، والذي استضافه المركز الأوليمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي.



الجدير بالذكر ان المرحلة الأولى أقيمت فعاليتها بمشاركة النشء من طلاب وطالبات المدارس بمحافظات ( القاهرة – الجيزة- القليوبية) وبمجموع مشاركة بالبرنامج بلغ " ٧٥٠" طالب وطالبة من المرحلة الإعدادية ومدارس التربية الفكرية، وأشتمل البرنامج على العديد من ورش العمل الدينية والاجتماعية والنفسية والتى تم تنفيذها بمشاركة مشيخة الأزهر والكنيسة المصرية وأساتذة علم النفس بالجامعات المصرية كما اشتمل البرنامج على تنفيذ العديد من الأنشطة الرياضية والترويحية للطلبة والطالبات المشاركين بالمشروع.