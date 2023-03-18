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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أوغلو: العلاقات بين مصر وتركيا تاريخية وسنعمل على تقويتها

صدى البلد

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو: إن مصر لها دور محوري في عدة قضايا، منها القضية الفلسطينية، منوها إلى أنه من الآن فصاعدًا سيتم اتخاذ خطوات إيجابية لتحسين العلاقات مع مصر من السياسة وحتى قطاع التعليم، مضيفًا أننا نسعى سويا  حتى تكون العلاقات في أفضل حال.

وأضاف خلال لقائه في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري: أن العلاقات بين مصر وتركيا تاريخية، ونرغب في تقويتها، مشيرا إلى أن تركيا  تأمل في استمرار الزيارات بين البلدين، موجهًا الشكر لمصر على المساعدات التي قدمتها لبلاده في أعقاب الزلزال.

وتابع: المساعدات التي قدمتها مصر لبلادنا في أعقاب الزلزال المدمر عبرت عن التضامن، مشيرا إلى تصميم تركيا على العمل على توطيد العلاقات بين مصر وتركيا بعد الفترة التي مرت فيها علاقتنا بالبرود.

العلاقات التضامن تركيا مصر القضية الفلسطينية

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