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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

32.3 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لتركيا خلال عام 2022

صدى البلد

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا  مسجلة 4 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل  3 مليارات دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا  3.72 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل  3.74 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.7%.

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الإحصاء: 5.9% ارتفاعا في قيمة الواردات المصرية خلال عام 2022

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الإحصاء: 50.2% ارتفاعاً في قيمة صادرات مصر من الأسمدة خلال 2022


وأشار الإحصاء ، إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل  6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.

أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا عام 2022

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.7 مليار دولار.
2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 390.5 مليون دولار.
3. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 259 مليون دولار.
4. شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 194.4 مليون دولار.
5. أسمدة بقيمة 194.4 مليون دولار.
6. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية  بقيمة 169.9 مليون دولار.
7. ملابس بقيمة 121.5 مليون دولار.
8. ألياف تركيبية أو اصطناعية بقيمة 96.4 مليون دولار.
9. قطن بقيمة 91.5 مليون دولار.
10. زجاج ومصنوعاته بقيمة 90.2 مليون دولار.

أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا عام 2022

1. حديد وصلب  بقيمة 535.5 مليون دولار.
2. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 400.1 مليون دولار.
3. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 312.7 مليون دولار.
4. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 256.9 مليون دولار.
5. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 219.6 مليون دولار.
6. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 184.7 مليون دولار.
7. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 177.8 مليون دولار.
8. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية  بقيمة 129.2 مليون دولار.
9. ورق بقيمة 110.4 مليون دولار.
10. ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 95.4 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات  التركية في مصر 179.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل  138.1 مليون دولار خلال العام المالي  2020 / 2021 بنسبة ارتفاع  قدرها 30.3%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 21.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 16.3 مليون  دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع  قدرها 32.3 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 9.1 مليون دولار خلال العام المالي  2020 / 2021 مقابل 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها  31.1%.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الصادرات المصرية إلى تركيا الواردات المصرية من تركيا التبادل التجاري بين مصر وتركيا تركيا مصر

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