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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 3000 عبوة منظفات مجهولة المصدر بالبحيرة

ضبط 3000 عبوة منظفات
ضبط 3000 عبوة منظفات مجهولة المصدر بالبحيرة

 قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة  مجدي الخضر وتحت إشراف سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بالمديرية بحملة مكبرة بمركز شبراخيت أسفرت عن :-

_ضبط أحد مخازن الدقيق البلدى لوجود عجز في وزن الشيكارة الواحدة بمقدار 435 جرام بالشيكارة الواحدة زنة ال 50 كجم

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_ضبط 3000 عبوة منظفات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ اللازم قانونا.

_ ضبط أحد فروع الشركة العامة لتجارة الجملة قام بغلق الفرع والتوقف عن صرف السلع التموينية للتجار التموينين.

_ ضبط 4 تجار تموينين قاموا بغلق محلاتهم والتوقف عن صرف السلع التموينية للمواطنين فى أوقات العمل الرسمية وتم اتخاذ اللازم قانونا.

وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.

 إستمراراً للحملات التى تقوم بها محافظة البحيرة على المخابز والأسواق للتأكد من جوده السلع المعروضة، ومواجهه مافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.

البحيرة محافظة البحيرة مديرية التموين حملات الرقابه السلع التموينية الرقابة التموينية مجهولة المصدر قرارات التموين

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