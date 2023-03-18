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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

من أسرة واحدة.. إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة |تفاصيل

حادث إنقلاب سيارة
حادث إنقلاب سيارة بترعة فى البحيرة

أصيب قبل قليل 3 أشخاص من أسرة واحدة بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء انقلاب سيارة بترعة النوبارية، ونقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة في ترعة بالبحيرة 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية يفيد بانقلاب سيارة بترعة غرب النوبارية، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وجار عمل الفحوصات الطبية، وحُرر المحضر اللازم.

أسماء مصابي حادث انقلاب السيارة 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجري الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشل المصابون والسيارة وتبين إصابة كل من "رضا محمود درويش، 50 سنة، ربة منزل، عيد محمود درويش، 50 سنة، عامل، يوسف جمال درويش، 16 سنة، طالب، جميعهم مقيمين مركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.

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إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالبحيرة

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ونقل المصابون جميعاً إلى مستشفى غرب النوبارية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

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