التموين تتعاقد على 25000 طن دواجن برازيلي مجمدة

أكد الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية انه تم التعاقد مع دولة البرازيل لاستيراد 25000 طن دواجن مجمدة، وأشار إلى أن الكميات التي سوف تصل الموانئ المصرية بورسعيد - الإسكندرية حتى 23 من الشهر الجاري سوف تصل إلى 3362 طن و234 كيلو دواجن مجمدة.
واضاف في تصريحات له اليوم، أن مينائي بورسعيد والإسكندرية قد تم اتخاذ التدابير اللازمة بهما لاستقبال تلك الكميات مع التأكيد على سرعه الإفراج الجمركي للشحنات التي تصل مباشرةً.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية إن الـ 25,000 طن المتعاقد عليها مع دولة البرازيل سوف تصل تباعاً إلى مينائي بورسعيد والإسكندرية
وأوضح أن تلك الدواجن يتم ذبحها طبقا للشريعة الاسلامية بالبرازيل ويتم الكشف الطبي عليها في بلد المنشأ من خلال لجان مخصصة من الحجر البيطري المصري ووزارة التموين ويتم الكشف الطبي عليها أيضاً عند وصولها للأراضي المصرية وقبل طرحها بمنافذ البيع سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو منافذ "أهلا رمضان".
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير الدكتور احمد كمال أن وزارة التموين تطرح يوميا كميات كبيرة من الدواجن البرازيلي المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلا رمضان" بسعر 65 جنيها للكيلو مشيرا إلى أن الشركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة تشارك في كل معارض "أهلا رمضان"، ويتم طرح تلك الدواجن بها بكميات كبيرة.
وأكد المتحدث الرسمي معاون الوزير أن الكميات المستوردة من الدواجن البرازيلي تساهم في استقرار السوق المحلي في أسعار الدواجن.