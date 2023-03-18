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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تتعاقد على 25000 طن دواجن برازيلي مجمدة

دواجن
دواجن

أكد الدكتور  علي المصيلحي - وزير التموين ‏والتجارة الداخلية انه تم التعاقد مع دولة البرازيل لاستيراد ‏‏25000 طن دواجن مجمدة، وأشار إلى أن الكميات التي ‏سوف تصل الموانئ المصرية بورسعيد - الإسكندرية حتى 23 ‏من الشهر الجاري سوف تصل إلى 3362 طن و234 كيلو ‏دواجن مجمدة. 

واضاف في تصريحات له اليوم، أن مينائي بورسعيد والإسكندرية قد تم ‏اتخاذ التدابير اللازمة بهما لاستقبال تلك الكميات مع التأكيد ‏على سرعه الإفراج الجمركي للشحنات التي تصل مباشرةً.

 ‏وقال وزير ‏التموين والتجارة الداخلية إن الـ 25,000 طن المتعاقد عليها ‏مع دولة البرازيل سوف تصل تباعاً إلى مينائي بورسعيد ‏والإسكندرية 

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وأوضح أن تلك الدواجن يتم ذبحها طبقا للشريعة ‏الاسلامية بالبرازيل ويتم الكشف الطبي عليها في بلد المنشأ ‏من خلال لجان مخصصة من الحجر البيطري المصري ووزارة ‏التموين ويتم الكشف الطبي عليها أيضاً عند وصولها للأراضي ‏المصرية وقبل طرحها بمنافذ البيع سواء بالمجمعات ‏الاستهلاكية أو منافذ "أهلا رمضان".

 وصرح المتحدث ‏الرسمي للوزارة معاون الوزير الدكتور احمد كمال أن ‏وزارة التموين تطرح يوميا كميات كبيرة من الدواجن ‏البرازيلي المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلا ‏رمضان" بسعر 65 جنيها للكيلو مشيرا إلى أن الشركات ‏القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة تشارك في كل ‏معارض "أهلا رمضان"، ويتم طرح تلك الدواجن بها بكميات ‏كبيرة. 

 

وأكد المتحدث الرسمي معاون  الوزير أن ‏الكميات المستوردة من الدواجن البرازيلي تساهم في استقرار ‏السوق المحلي في أسعار الدواجن.‏

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