سعر الدولار في البنوك اليوم 19-3-2023

ثبت سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعامل له صباح اليوم الأحد الموافق 19-3-2023، بالتزامن مع بداية عودة البنوك لعملها بعد انتهاء العطلة الأسبوعية .

سعر البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 30.83 جنيها للشراء و 30.93 جنيها للبيع.

أقل سعر



وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه 30.75 جنيها للشراء و 30.85 جنيها للبيع في بنوك مصر و الأهلي والتنمية الصناعية.

متوسط سعر



ووصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في أغلب البنوك الخاصة 30.85 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في بنوك " قطر اوطني اهلي QNB، اتجاري الدول CIB، الامارات دبي الوططني، المصرف العربي الدولي ، الاسكندرية، الأهلي المتحد، بلوم، كريدي أجريكول، فيص الاسلامي،الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، المشرق، الاستثمار العربي،بلوم، قناة السويس"

ثاني أعلي سعر



وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه 30.88 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في ميد بنك

أعلي سعر



ووصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه علي مستوي البنوك 30.9 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.



قرارات استثنائية



قرر البنك المركزي المصري استمرار عمليات إعفاء عمليات استيراد السلع الأستراتيجية خصوصا الأرز و الفول والعدس، من الغطاء النقدي بنسبة 100% علي عمليات الاستيراد التي تجري بغرض التجارة لمدة عام كامل تبدأ من اعتبارا من غدا الخميس حتي 24 مارس 2024.



وحسب تعليمات حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري؛ الصادر لرؤساء البنوك و التي بمقتضاها تم التجديد لاستثناء استيراد الحبوب الاستراتيجية من الغطاء النقدي بعد ان كان من المقرر انتهاءها اليوم.

وقال محافظ البنك المركزي المصري إنه إلحاقا بكتاب محافظ البنك المركزي المصري السابق طارق عامر، والمؤرخ في 21 ديسمبر 2015 واللاحف له في 10 مارس الماضي و الذي تضمن استثناء الفول والأرز والعدس من الغطاء النقدي بنسبة كاملة.

وذكر " عبد الله" إن استمرار استثناء استيراد تلك السلع نظرا لاحتياجات السوق المصري وحرصه علي تسهيل الاجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين .

وشدد " عبد الله" علي أن القرار يسري علي كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسات الائتمانية التي يجريها كبنك..





وقد شهد سوق الصرف الأجنبي انتعاشًا بعد أن ضخ عدد من البنوك الأمريكية الكبيرة 30 مليار دولار من الودائع في فيرست ريبابليك بنك (بورصة نيويورك: FRC)، مما يدعم هذا البنك الإقليمي الذي علق وسط انهيار بنكين أمريكيين آخرين أصغر خلال الأسبوع الماضي.

جاءت هذه الخطوة في أعقاب إعلان بنك كريدي سويس (Six: CSGN) في وقت سابق يوم الخميس أنه سيقترض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك الوطني السويسري، مما يضمن أن المقرض المحاصر لديه سيولة كافية للتعامل مع عمليات سحب ضخمة في أعقاب عدد من الفضائح المصرفية.

ارتفع سعر زوج العملات اليورو/ الدولار الأمريكي بنسبة 0.5٪ إلى 1.0659، مستفيدًا من قرار البنك المركزي الأوروبي بالمضي قدمًا يوم الخميس برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس المشار إليها سابقًا وسط الاضطرابات المصرفية.

يشير هذا إلى أن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي لا يزالون واثقين من القوة الأساسية للقطاع المصرفي في منطقة اليورو.

وفي مؤتمرها الصحفي الدوري، خطت الرئيسة كرستين لاغارد خطاً رفيعًا بين التصرف بحزم بشأن التضخم والاعتراف بالحاجة إلى توخي الحذر وسط تنامي المؤشرات على مخاطر الاستقرار المالي.

هذا ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك النهائية لمنطقة اليورو في وقت لاحق من الجلسة، ومن المتوقع أن تظهر أن التضخم قد نما بنسبة 0.8٪ في شهر فبراير، بزيادة 8.5٪ على مدار العام.

ارتفع زوج العملات الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي بنسبة 0.5٪ إلى 1.2166، وارتفع زوج العملات الدولار الأسترالي/ الدولار الأمريكي بنسبة 0.8٪ إلى 0.6708، وارتفع زوج العملات الدولار النيوزيلندي/ الدولار الأمريكي بنسبة 0.8٪ إلى 0.6246، بينما انخفض زوج العملات الدولار الأمريكي/ الين الياباني بنسبة 0.3٪ إلى 133.32.