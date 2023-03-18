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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاشة وحش آيفون القادم iPhone 15 Pro Max تكسر الرقم القياسي .. تفاصيل

هاتف آيفون iPhone
هاتف آيفون iPhone 15 Pro Max

أفادت العديد من التسريبات أن هاتف iPhone 15 Pro Max الأفضل في سلسلة هواتف آيفون القادمة سيحتوي على حواف أنحف بشكل ملحوظ مقارنة بسابقه iPhone 14 Pro Max ، حيث سيضم الهاتف أنحف حواف للشاشة على الإطلاق. 

وبحسب تقرير من موقع 9to5Mac فإن هاتف iPhone 15 Pro Max سيحصل على تغييرات كبيرة في التصميم، كما أنه "سوف يحطم الرقم القياسي" كونه لديه أصغر حواف في أي هاتف ذكي. 

ومن المرجح أن الحواف بين الشاشة وبقية تصميم الجسم الأحادي ، ستبلغ 1.55 ملم فقط، حيث يمتلك هاتف Xiaomi 13  من شركة شاومي أصغر الحواف في أي هاتف ذكي حاليا، وذلك بقياس 1.81 ملم فقط. 

وعلى سبيل المقارنة ، فإن هاتف iPhone 14 Pro الذي أصرته آبل العام الماضي يبلغ قياس حواف  2.17 ملم ، بينما يبلغ قياس حواف Samsung Galaxy S22 و S23 1.95 ملم، الأمر الذي سيجعل هاتف iPhone 15 Pro Max هو الهاتف ذو الحواف الأصغر على الإطلاق. 

وبالنسبة إلى iPhone 15 Pro Max ، فإن هذا يمثل انخفاضًا بنسبة 28 ٪ تقريبًا في سمك الحواف حول الشاشة ، مقارنةً بـ iPhone 14 Pro Max . 

وستتخلى هواتف  iPhone 15 Pro عن أزرار الصوت والطاقة، حيث سيتم استخدام محركي Taptic إضافيين لإعطاء ردود فعل لمسية عند الضغط على الأزرار، دون أن تتحرك الأزرار فعليًا. 

ومن التغييرات التي باتت مؤكدة في هواتف iPhone 15 هي تحولها إلى منفذ شحن من نوع USB-C بدلا من منفذ Lightning ، إلا أن طرز iPhone 15 Pro ستحتوي على منفذ USB-C أسرع حيث ستحتوي إما على USB 3.2 لتسريع نقل البيانات، أما منفذ USB-C في طرز iPhone 15  الأساسية فسيكون مقصورًا على السرعات التي يوفرها USB 2.0.

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