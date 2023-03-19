عاجل
برج الجدي.. حظك اليوم الأحد 19 مارس 2023 : انفراجة مالية أخبار توك شو| غدا توزيع 6 مليون كرتونة... أحمد موسي يشكر الجيش المصري لهذا السبب أخبار التعليم|الشتاء يرحل.. 48 ساعة على بداية فصل الربيع...بعد كتف في كتف| خبير يطالب بدمج ثقافة التطوع للمناهج الدراسية...الجامعة البريطانية بمصر تفوز بالمركز الأول إقليميا علوم زائفة| صدام بين أساتذة الفلك وعلماء الأبراج والسبب “مزاج البشر”.. وهذه حقيقة “حظك اليوم” وبالأدلة أيمن الكاشف بعد تعادل الهلال: «دي متضيعش ياجدعان.. والكورة رجعت ملعب الأهلي»|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 19 مارس 2023 مهنيًا وصحيًا وعاطفيًا

حظك اليوم
حظك اليوم

يهتم الكثير من الأشخاص بمتابعة حظك اليوم وتوقعات الأبراج 2023، حتى يتعرف على تغييرات مجالات الحياة التي يعيشها.

ونستعرض توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 19 مارس 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي.

برج الحمل وحظك اليوم الأحد 19 مارس 2023

من21 /3 إلى 20 /4 مهنيا وماليا: تناغم القمر مع المشتري يمنحك يقظة، ويساعدك على التطور أو توطد علاقتك بالبعض، وتحقق أرباحا، عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء وقد يكون الحب أو الصداقة اليوم ملاذا من الهموم بالنسبة لك.

برج الثور وحظك اليوم الأحد 19 مارس 2023

من 21 /4 إلى 21 /5 مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس.. حاول اليوم أن تهدأ لتحسن التفكير في مدخراتك ومستقبلك، وعاطفيا واجتماعيا: اليوم تنصحك الأفلاك أن تحاول التكيف مع الظروف والمستجدات.

برج الجوزاء وحظك اليوم الأحد 19 مارس 2023

من 22 /5 إلى 21/ 6 عاطفيا وعائليا: القمر في منزل الحظ والوقت مناسب للانطلاق والمغامرة واتخاذ قرار موفق وأيضا لعرض آرائك بشجاعة، مهنيا وماليا: رغم الضغوط، الوضع الفلكي اليوم ينمي بداخلك الرغبة في المعرفة ويساعدك ذلك على التطور.

برج السرطان وحظك اليوم الأحد 19 مارس 2023

من 22 /6 إلى 22 /7 مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يسلط الضوء على المسائل المالية ويساعدك على التخطيط للمستقبل، عاطفيا واجتماعيا: تستطيع أن تهزم ما بداخلك من ضغوط وتتكيف مع من تحب.

برج الأسد وحظك اليوم الأحد 19 مارس 2023

من 23 /7 إلى 22 /8 عاطفيا وعائليا: رغم الصعوبات التي تواجهك، احرص على إصلاح علاقتك بالأهل والأحباب، مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك فلا تتعجل الأمور وتأنّ في حكمك على الأشخاص والمواقف وانتبه لحقوقك وضاعف الحذر.

برج العذراء وحظك اليوم الأحد 19 مارس 2023

من 23 /8 إلى 22 /9 عاطفيا وعائليا: تهتم اليوم بالقيام بواجباتك على أكمل وجه وتتصرف بنضج، مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يدفعك لتنظيم طاقتك وتحسن توجيه جهودك ولن تضيع جهودك هباءً.

برج الميزان وحظك اليوم الأحد 19 مارس 2023

من 23 /9 إلى 22 /10 عاطفيا: القمر في منزل الحب يساعدانك أن تأسر من تحب بكل الود والحب والحنان،
مهنيا واجتماعيا: عطارد وزحل بمنزل العمل يمنحانك نضجا، وقد تتيسر أمور وتصل لنتائج ترضيك وتشعر بالأمان.

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 19 مارس 2023

من 23 /10 إلى 22 /11 عاطفيا واجتماعيا: فينوس في مواجهة برجك.. لا تبالغ في ردود أفعالك ولتكن أكثر تحملا، مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس ومن المهم أن تراجع خطواتك وأن تتعلم من تجارب الماضي وألا تكرر نفس الأخطاء.

برج القوس وحظك اليوم الأحد 19 مارس 2023

من 23 /11 إلى 21 /12 عاطفيا وعائليا: القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تحصل على الحب والإعجاب ببساطة وتكسب رضا الجميع عنك، مهنيا واجتماعيا: اليوم تريد أن تكتشف العالم وتتزود بمعرفة الكثير ولديك طموحات تستطيع أن تحققها إذا كنت واقعيا.

برج الجدي وحظك اليوم الأحد 19 مارس 2023

من 22 /12 إلى 20 /1 مهنيا وماليا: القمر في منزل المال يدفعك اليوم للاهتمام بشئون مهنية ومالية، فقط ركز على مراجعة خطواتك وحساباتك جيدا، عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي قد يجعلك اليوم مشوشا.. حاول أن تتأنى في أقوالك وردودك.

برج الدلو وحظك اليوم الأحد 19 مارس 2023

من 21 /1 إلى 19 /2 مهنيا واجتماعيا: تعرف كيف تفرض إرادتك وسيطرتك، فقط كن لبقا واحمِ نفسك، عاطفيا: القمر في برجك يمدك اليوم بالسحر والجاذبية والتألق، وقد يجدك الجنس الآخر جذابا ويرضيك ذلك.

برج الحوت وحظك اليوم الأحد 19 مارس 2023

من 20 /2 إلى 20 /3 مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم أن تتجنب الأضواء ولا تعلن خططك واتبع حدسك وتحكم في تلقائيتك، عاطفيا وصحيا: اليوم تميل للانعزال والتأمل، ويساعدك الاسترخاء على استعادة طاقتك، فقط تجنب التعالي والفخر.

حظك اليوم برج الحمل برج الثور برج السرطان برج القوس برج الحوت برج الدلو برج الحمل وحظك اليوم برج الثور وحظك اليوم برج الجوزاء وحظك اليوم برج السرطان وحظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على تعادل الهلال مع صن داونز

قبيل بدء استحقاق شهادة الـ 18%.. هل يمكن تجديدها مرة أخرى؟

دوري أبطال أفريقيا.. تحرك عاجل من الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي

مقدم كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو .. طلاق فنانة شهيرة بعد زواج قصير

بعد طلاقها .. ياسمين رئيس تعيش قصة حب جديدة مع رجل أعمال .. خاص

انتقادات لـ ويجز بعد ظهوره ببليزر حريمي في حفل أنغام

رئيس وادي دجلة يوجه رسالة لـ اتحاد الكرة بشأن مواجهة الأهلي والهلال

بعد هدية صن داونز.. هذه فرص صعود الأهلي إلى دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا| التأهل من القاهرة

موضوعات متعلقة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الجمعة 17 مارس 2023 : محادثات هادفة

برج الأسد .. حظك اليوم الجمعة 17 مارس 2023 : ثروة كبيرة

برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 17 مارس 2023: تجنب الديون

برج الميزان .. حظك اليوم الجمعة 17 مارس 2023: التزم بخطط لياقتك

برج العقرب .. حظك اليوم الجمعة 17 مارس 2023: مفاجأة من حبيبك

برج الدلو.. حظك اليوم الجمعة 17 مارس 2023: استمتع بوقت فراغك

برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 17 مارس 2023: تحقق إنجازات مذهلة

برج الجدي .. حظك اليوم الجمعة 17 مارس 2023 : اكتشف نفسك

ترشيحاتنا

أنغام تعترف: شهرتي بدأت من 20 سنة بهذه الأغنية |فيديو

إجراءات جديدة في كندا تسهل تمديد إقامة السوريين والأتراك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 19 مارس 2023 مهنيًا وصحيًا وعاطفيًا

مازيراتي جريكالي 2023 تصل السوق المصري .. اعرف سعرها

ميلان يخسر بهزيمة قاسية أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي

علوم زائفة| صدام بين أساتذة الفلك وعلماء الأبراج والسبب “مزاج البشر”.. وهذه حقيقة “حظك اليوم” وبالأدلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماهو مرض السكري الكاذب .. معلومات صادمة عنه

ملايين الأسماك ميتة على شواطئ أستراليا .. إلى ماذا تستعد الأرض ؟

بلاش تستفزي الفرعون في رمضان.. صور لـ ياسمين عز تصدم الجمهور|شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مخلل الليمون؟.. لن تتوقعها

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب ويشيد بكهربا وقرار خاص بـ إمام عاشور |فيديو

قبل وفاتها بالسرطان .. وصية أمّ أبكت الملايين على فيسبوك | فيديوجراف

حافظ على فلوسك .. تفاصيل شهادة استثمار ببنك ناصر بأكبر عائد سنوي

184 مليون جنيه.. إكرامي يكشف مهر ابنته حبيبة زوجة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ