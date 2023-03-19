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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الأحد 19 مارس 2023 : أخبار إيجابية

برج الحوت اليوم
برج الحوت اليوم

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس)، وهو من الأبراج المائية التي تميل إلى العمل في مجال الفن بجميع أنواعه، يميل إلى الجلوس مع ذاته والتخلص من الضغوط النفسية.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الأحد 19 مارس 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 17 مارس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 16 مارس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الحوت اليوم الأحد 19 مارس 2023

تقول توقعات الأبراج اليومية، يوم ملئ بالأخبار الإيجابية، تسمع خبرًا تنتظره منذ فترة كبيرة، حاول الوقوف بجانب شقيقتك لأنها تمر بمشكلة نفسية تؤثر على صحتها.

توقعات برج الحوت على الصعيد المهني

يوم رائع للتقدم المهني، حيث يستعين بك مديرك لتقديم خطة كبيرة قبل رمضان.

توقعات برج الحوت صحيًا 

تبحث دائمًا عن خطط للتخلص من السمنة، وتنجح في ذلك، وتقوم بممارسة الرياضة باستمرار.

توقعات برج الحوت عاطفيًا

اجعل الأمور خفيفة في حياتك العاطفية، تأكد من أن المحادثات ممتعة وخفيفة القلب، لا تناقش القضايا الجادة اليوم لأنك في نهاية المطاف تسيء إلى شريكك.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

استعد للقيام ببعض الأنشطة الترفيهية مع أطفالك، وانجز المهام الضرورية قبل الموعد المحدد.

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