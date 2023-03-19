حماية المستهلك يستدعي سيارات شيفروليه كروز وسونيك | اعرف السبب

أعلن جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة المنصور وشركة جنرال موتورز العالمية، عن حملة استدعاء وذلك لاستكمال الفحص والكشف المجاني علي لوسائد الهوائية وتغييرها إذا لزم الأمر.

يأتى ذلك في إطار الإطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة وحرصاً من جهاز حماية المستهلك على أمن سلامة المُستهلكين دائما كإجراء وقائى .

وأكد جهاز حماية المستهلك أنه لمزيد من المعلومات الاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 16424 وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الإستدعاء، وأيضا لتحديد الميعاد المناسب في اقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها ،وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل .