محافظ بني سويف يفتتح مشروعات خدمية بتكلفة تزيد عن 22.5 مليون جنيهاً

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عددا من المشروعات الخدمية ،ضمن برنامج مركز ومدينة الفشن للاحتفال بالعيد القومي، بتكلفة تزيد عن 22.5مليون جنيها، في قطاعي التعليم ،الشباب والرياضة،وذلك في إطار البرنامج الميداني المعد لإفتتاح مشروعات خدمية ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة مارس 2023

وبدأ المحافظ الزيارة بافتتاح مدرسة السلام الثانوية الصناعية بالجفادون"إنشاء جديد" على مساحة إجمالية 20918متر منها "510 متراً للمباني " بتكلفة تزيد عن 20 مليون جنيهاً ،وتضم 3مبانى ورش مكون من طابقين بعدد 6 ورش، ومبنى إدارى مكون من 3 طوابق ، وتشمل 12 فصلاً دراسيا ، بجانب دورة مياه بنين، غرف "مدير / مشرف /مدرسين" مكتبة ،إدارة،تحضير ، معمل مطور ،مجالات ،صالة متعددة الأغراض ، أخصائي نفسي واجتماعي، كومبيوتر، وتضم عدداً من الورش: تشغيل ماكينات، نجارة العمارة، تشكيل ولحام، تركيبات كهربائية ، السيارات ، النسيج



كما افتتح المحافظ مركز شباب قرية الجفادون بتكلفة 2.5 مليون جنيهاً ،متفقدا الأعمال التي تم تنفيذها وشملت : إنشاء المبنى الإداري وملعب نجيل صناعي وسور ,معربا عن سعادته بافتتاح المركز ،ضمن أكثر من 15 مشروعا تم الانتهاء منها على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لتكون متنفسا لأبناء القرى لممارسة هواياتهم وإظهار مواهبهم في إطار خطة الدولة للاهتمام بقطاع الشباب والرياضة

رافق االمحافظ خلال الافتتاح: النائب طه الناظر عضو مجلس النوب،الأستاذ محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المهندس محمد ياسين مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، الأستاذ محمد بكري رئيس مركز ومدينة الفشن، ، الأستاذ مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة