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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تستعد لتنظيم دورة رمضانية بين المدارس لتشجيع الطلاب على الرياضة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تستعد لإقامة دورة رمضانية بين المدارس ضمن فعاليات دوري المدارس الذي تنظمه الوزارة كل عام فى رمضان ، لتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة.

وقال المصدر إن الدورة الرمضانية أو دوري المدارس الذي ستنظمه وزارة التربية والتعليم ، سيكون بإشراف وتنظيم الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتورة إيمان حسن.

وأضاف المصدر، أن الوزارة سوف تبدأ هذه الدورة في اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك .

وعلى جانب آخر، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل ما يُقال بشأن رفع الغياب في رمضان في جميع المدارس، مؤكدة على اهتمامها بإعادة الطلاب للمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 .

وشدّد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة طوال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم.

التربية والتعليم التعليم دورة رمضانية المدارس Jobs Education

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التعليم تستعد لتنظيم دورة رمضانية بين المدارس لتشجيع الطلاب على الرياضة

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