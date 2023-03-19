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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ختام ناجح لمنتدى رياضي مصر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة

صدى البلد

اختتمت فعاليات منتدى رياضي مصر Egypt Athlete forum والذي أقيم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية المصرية وبتنظيم لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية برئاسة النائبة آية مدني، وذلك بالجامعة الأمريكية في التجمع الخامس.

وأختتم المنتدى بجلسة هامة عن دور الدولة في دعم الأبطال واعداد اللاعبين بحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وموريناري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، ودكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بالبرلمان المصري، والوزير الأسبق العامري فاروق عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وقام بإدارة هذه الجلسة الختامية المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث.

وافتتح المنتدى في تمام الساعة العاشرة صباحًا بجلسة بعنوان ”ما يحتاجه الرياضيون“ وشهدت تواجد الثنائي الأولمبي أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث وشريف عثمان بطل رفع الأثقال البارالمبي صاحب ثلاث ذهبيات وفضية بارالمبية، بالإضافة إلى لاعبة الجودو الأولمبية ساندرين بيلييت رئيس منظمة اللاعبين الأولمبيين بافريقيا، والدكتورة هند عيسى اخصائي الصحة النفسية للرياضيين، وأدارت الجلسة الصحفية إيناس مظهر مدير تحرير الأهرام ويكلي ورئيس القسم الرياضي، للحديث عن المعوقات والتحديات التي تواجه أي رياضي لتحقيق ميدالية أولمبية.

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان ”التغذية وأسلوب حياة الرياضيين“ بحضور محمد نجاح، ومحمد المدني، رنا نعمان، و هاني وهبة وادارتها الإعلامية شيماء صابر.


فيما حملت الجلسة الثالثة عنوان ”سلامة الأبطال وصحتهم النفسية“ بحضور منى سليم، وساندرين، والسباحة الأولمبية السابقة رانيا علواني، ولاعبة التايكوندو الأولمبية السابقة عبير عيسوي، وادارت الجلسة النائبة الدكتورة هادية حسني.


وتم تخصيص الجلسة الرابعة للحديث عن ”تمكين المرآة في مجال الرياضة“ بحضور كوكبة من نجمان مصر الرياضيات وهن: البطلة العالمية في السباحة فريدة عثمان، والنائبة البرلمانية دكتورة ولاء عبد الفتاح، والبطلة البارالمبية في رفع الأثقال الأسطورة فاطمة عمر، ولاعبة الخماسي الحديث الأولمبية هايدي مرسي، فيما أدارت الجلسة النائبة الدكتورة آية مدني.

وجاءت الجلسة الخامسة بعنوان ”الوكلاء والرعاة“ للحديث عن كيف تسوق لنفسك بحضور دكتورة نرمين شهاب مدير قسم التسويق بالبنك الأهلي، والشركات المسوقة ممثلة في الدكتور وليد الملاح رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية، وتامر يسري رئيس مجلس إدارة شركة تايم اوت سبورت، وشريف منصف رئيس مجلس إدارة شركة كونكشن ماركتنج، وقامت بإدارة الجلسة اللاعبة السابقة جاست الديب.


وحول أولمبياد باريس 2024 واستعدادات رياضي مصر، أقيمت الجلسة الحوارية السادسة بعنوان ”توصيات لغد أفضل - استعدادات باريس 2024“ بحضور دكتور زهير عمار المستشار الفني للعديد من الاتحادات الدولية، وياسر حفني رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والنائبة آيه مدني رئيس لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية، وشيماء سامي بطلة الريشة الطائرة البارالمبية، وادارت الحوار دعاء بدر رئيس تحرير موقع تتويج نيوز ومساعد رئيس تحرير الأهرام ابدو.

وشهدت الجلسة السابعة مناقشة عن اللاعبين والاستثمار في مجال الرياضة بحضور كوكبة من أصحاب القرار في المؤسسات الاقتصادية الهامة الراعية للاعبين وهم: سيف الوزيرى الرئيس التنفيذي لشركة بريزنتيشن سبورتس واستادات، محمد شلباية الرئيس التنفيذي لشركة Pepsi Co، عمر البرلسي لاعب الاسكواش السابق وصاحب أكاديمية البرلسي، ورانيا علواني السباحة الأولمبية السابقة.


وأقسم المنتدى تحت شعار The voice of Champs أو صوت الأبطال لاتاحة الفرصة لسماع وجهة نظر اللاعبين وطرح الحلول لأغلب المشكلات التي تقف عائقا أمام أي رياضي وخاصة المبتدئين.

ويهدف المنتدى إلى دعم الرياضيين المصريين والتأكيد على أهمية دور الرياضة في مصر وأنها لا تقتصر على كرة القدم فقط علاوة على ضرورة تقديم يد العون سواء من الدولة أو الأفراد لأبطالها إيمانا بما يقدمه هؤلاء الأبطال من إنجازات وفخر وعطاء مستمر بإسم مصر في البطولات الدولية.

وفي نهاية المنتدى تم تكريم جميع المشاركين من قبل المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ودكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بالبرلمان المصري، والوزير الأسبق العامري فاروق عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وقام بإدارة هذه الجلسة الختامية المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث.

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