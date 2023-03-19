سوق الأسهم السعودية يسجل أعلى مكاسب في عام 2023

أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة اليوم الأحد بارتفاع ملحوظ، ليعاود ارتفاعه بعد 5 جلسات من التراجع، مسجلا أعلى مكاسب في عام 2023، وسط صعود جماعي للقطاعات الكبرى.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعا 1.82%، وهي أعلى ارتفاع للمؤشر منذ جلسة 13 ديسمبر / كانون الأول 2022، مضيفا 181.08 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 10,157.73 نقطة.

وتراجعت قيم التداول إلى 3.4 مليار ريال، مقابل 7.66 مليار ريال، وصعدت الكميات إلى نحو 118 مليون سهم، مقارنة بـ 231.19 مليون سهم تم التداول عليها بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات بقيادة قطاع البنوك الذي صعد 3.2%، وأغلق قطاع المواد الأساسية مرتفعا 1.78%، وصعد قطاع الطاقة 0.54%، وسجل قطاع الاتصالات ارتفاعا نسبته 0.3%.

واقتصرت التراجعات على 4 قطاعات تصدرها النقل بنسبة ارتفاع بلغت 0.36%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.13%.

وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت المكاسب 155 سهما، تصدرها سهم "ثمار" بارتفاع 9.95%، واقتصرت قائمة الخسائر على 55سهما بصدارة "الحفر العربية" الذي هبط 4.49%.

وسجل سهم "الراجحي" أعلى قيم تداول، بنحو 247.7 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات من نصيب سهم "أمريكانا" بكمية بلغت 22.48 مليون سهم.

أداء السوق الموازي سلبيا

وشهد السوق الموازي أداء سلبيا، بنهاية جلسة اليوم الأحد، ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) متراجعا 0.18%، بما يعادل 34.59 نقطة، هبطت به إلى مستوى 18,977.13 نقطة.

وتصدر "جروب فايف" قائمة الأسهم المتراجعة بعد هبوطه 9.04%، وكانت أعلى المكاسب لسهم "بلدي" بارتفاع نسبته 29.89%.