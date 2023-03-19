عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

في إطار تيسير المعاملات المصرفية للمرأة..

البنك المركزي يتيح للأم إمكانية فتح حسابات بأسماء أولادها القصر

البنك المركزي
البنك المركزي

أصدر البنك المركزي تعليمات توضيحية للقطاع المصرفي تتضمن التأكيد على جواز قيام الأم بفتح حسابات بأسماء أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم؛ متى كان المال المفتوح به الحساب أو المربوط به الوعاء الادخاري مقدما منها على سبيل التبرع، وفقًا لما تقضي به المادة (3) من قانون أحكام الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952.

يأتي ذلك في إطار جهود البنك المركزي المصري المستمرة لتيسير المعاملات المصرفية للمرأة لتعزيز الشمول المالي في المجتمع من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية. 

كما يأتي ذلك على خلفية رصد البنك المركزي اختلاف الممارسات المطبقة لدى بعض البنوك في هذا الصدد، منها عدم أحقية الأم في فتح حسابات باسم أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم، أو قصر تعاملات الأم على حسابات الهبة فقط، في حين أن المادة (3) من قانون أحكام الولاية على المال، تنص أن على ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع لا يدخل في الولاية إذا اشترط المتبرع ذلك.

txt

البنك المركزي: 1.7 تريليون جنيه المعروض النقدي للبنوك نوفمبر الماضي

txt

البنك الزراعي المصري يتوسع في تقديم خدماته المصرفية بمحافظة جنوب سيناء

ويعمل البنك المركزي المصري بشكل مستمر على إزالة جميع الصعوبات أو القيود التي قد تمنع المرأة من الحصول على الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها، من خلال الدراسات التفصيلية والمسوح الميدانية التي تجري بشكل دوري على عملاء القطاع المصرفي من الجنسين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تمكين المرأة اقتصاديًا

في هذا الشأن، أكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل جهوده لدعم الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا، بما يتكامل مع أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز، وزيادة مساهمة المرأة في الناتج المحلي وتفعيل دورها الهام في المجتمع ككل.

 

المركزى البنك المركزي الشمول المالي الخدمات المصرفية المراة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

28 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن الآن بعد قرار التموين والبانيه مفاجأة

2600 جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

عاجل .. كولر يطلب رحيل 3 لاعبين عن الأهلي| أسماء مدوية

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد سقوط بنك أمريكي شهير

بديل فيريرا.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية في الزمالك

قبل شهر رمضان| الأرصاد تحذر المواطنين وتفجر مفاجأة عن حالة الطقس المتوقعة

الزوجة وقفت ناضورجية لـ عشيقها.. حكاية ربة المنزل والحلاق في الجيزة

ضحية مدير أشهر فرع للمأكولات: نشر صور جسدي بحساب سهير المليجي

ترشيحاتنا

أخبار الفن| إلهام شاهين تؤدي العمرة.. بكاء رضوى الشربيني.. جنات تلجأ للقضاء

محامي ايراني: حادث حرق الجيش الأوكراني للقرآن الكريم مظهر للسلوك العدواني المتعمد

النائب محمد أبو العينين يوافق على مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصه

الأهلي يخاطب وزير الداخلية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة أمام الهلال

البنك المركزي يتيح للأم إمكانية فتح حسابات بأسماء أولادها القصر

البيت الأبيض يعلق على تقارير حول اعتقال محتمل لـ دونالد ترامب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

براءة هبة قطب .. معلومات لا تعرفها عن أشهر طبيبة علاقات زوجية

نشرة المرأة والصحة.. تحذير من تخزين الفراخ واللحوم أطول من هذه الفترة.. 10 صور وضعت رانيا يوسف في مأزق

شرطي هندي يتسلق حافلة لإنقاذ طائر |شاهد

فساتين لافتة.. شيري عادل تثير الجدل رفقة زوجها من شهر العسل |شاهد

فيديو

بطولة مصطفى خاطر.. قصة مسلسل كشف مستعجل قبل عرضه في رمضان |فيديوجراف

كيلو ذهب مهرا ومليار يورو مؤخرا.. طلاق فنانة شهيرة بعد زواج قصير|فيديوجراف

بعد الحلق النجفة.. أحلام في مرمى الانتقادات بعد ارتدائها باروكة مصنوعة من الألماس

حافظ على مدخراتك.. بديل شهادة الـ18% في بنك مصر والأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ