كأس الكونفدرالية.. الجيش الملكى يباغت بيراميدز بهدف في الشوط الثاني

سجل الجيش الملكى الهدف الأول أمام بيراميدز على ملعب استاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط في خامس جولات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية.

وجاء هدف الجيش الملكى عن طريق أحمد حمودان

وبدأ بيراميدز المباراة متحفظاً أمام الجيش الملكى ولم تأت له هجمة خطيرة خلال الشوط الأول

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: محمود دونجا - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمد حمدي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمد صادق - أحمد فتحي - أسامة جلال - أحمد توفيق - هشام محمد - دودو الجباس - محمود صابر - إبراهيم عادل