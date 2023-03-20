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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

استخدمها فورا.. أفضل ميزات في واتساب WhatsApp عليك تفعيلها

واتساب WhatsApp
واتساب WhatsApp

يتمتع تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp باحتوائه على العديد من الميزات المختلفة سواء تلك المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات أو من أجل تسهيل الاستخدام وتوفير الوقت والجهد، وكذلك ضبط استخدام البيانات، والاستفادة من الأدوات المختلفة فيه.   

 

وبحسب موقع Cloudwards فإن هناك عدد من الإعدادات التي يمكن لمستخدمي واتساب WhatsApp تفعيلها لحماية الخصوصية وأيضا للحصول على أفضل تجربة ممكنة للاستخدام .     

 

تغيير إعدادات الخصوصية الخاصة بك


وعند تثبيت التطبيق لأول مرة ، تسمح إعدادات واتساب الافتراضية لأي مستخدم بمعرفة آخر مرة كنت متصلاً بها ، ومعلوماتك وصورة ملفك الشخصي، وسيتمكن جهات الاتصال الخاصة بك فقط من رؤية تحديثات الحالة الخاصة بك ، ولكن يمكن لأي شخص إضافتك إلى المجموعات. 

 

ولتغيير خيارات الخصوصية هذه ، انتقل إلى صفحة الإعدادات الخاصة بك، حيث قد يختلف هذا حسب نوع الهاتف أو الجهاز الذي يتم استخدامه. 

 

وبالنسبة لهواتف أندرويد ، انقر فوق النقاط الرأسية الثلاث التي تشير إلى المزيد من الخيارات، ثم انقر على "الإعدادات" ، ثم "الحساب" ، ثم "الخصوصية".


وعلى هواتف آيفون ، يمكنك النقر مباشرةً على "الإعدادات" ، و "الحساب" ، ثم "الخصوصية".
وعلى أجهزة الكمبيوتر، عليك النقر على رمز القائمة ، "الإعدادات" ، ثم "الخصوصية".  

 

تتبع البيانات الخاصة بك واستخدام التخزين


ويمكن أن يكون تتبع كمية البيانات التي تستهلكها مفيدًا ، خاصة إذا كنت تستخدم واتساب كجزء من خطة بيانات محدودة، وقد تجد أيضًا هاتفك ممتلئًا وتريد تقليل مساحة التخزين التي يشغلها واتساب، ويمكن أن يوضح لك تقرير بيانات واتساب مقدار البيانات التي يستهلكها التطبيق. 

 

وكل ما عليك فعله هو الانتقال إلى الإعدادات والنقر على "التخزين والبيانات"، وسيكون لديك خيار: إذا قمت بالنقر فوق خيار "استخدام الشبكة" ، حيث يمكنك عرض تحليل تفصيلي لاستخدام البيانات الخاصة بك. 

 

قم بإيقاف تشغيل التنزيل التلقائي للوسائط


يقوم واتساب تلقائيًا بتنزيل الصور والمقاطع من محادثاتك، وإذا فتحت معرض الصور الخاص بك ووجدته مليئًا بمقاطع الفيديو والصور من واتساب التي تشغل مساحة كبيرة ، فإن حذف كل منها يدويًا ويمكن أن يكون عملاً روتينيًا يستغرق وقتًا طويلاً. 

 

ويمكن إيقاف التنزيل التلقائي للوسائط والحفاظ على وسائط  واتساب من معرض الصور الخاص بك تمامًا، وللقيام بذلك ، انتقل إلى الإعدادات ثم التخزين والبيانات، ضمن قسم التنزيل التلقائي للوسائط ، ستتمكن من تغيير الإعدادات الثلاثة : 

 

ويمكنك تحديد المحتوى الذي تريد تنزيله تلقائيًا، ويمكنك اختيار تمكين هذا للصور وملفات الصوت ومقاطع الفيديو والمستندات. 

 

ابحث في سجل الدردشة

 

وإذا كنت تبحث في أي وقت عن رسالة معينة من دردشة ولكن لا يمكنك تذكر الرسالة التي لم يتم تمييزها بنجمة ، فيجب أن تكون ميزة البحث في واتساب هي أداة الانتقال، وطالما يمكنك تذكر بضع كلمات من محادثتك ، فمن السهل نسبيًا العثور عليها. 

 

ويمكنك أيضًا العثور على الوسائط والمستندات باستخدام هذه الميزة، وإذا كنت ترغب في البحث عن الوسائط المرتبطة بالكلمة الرئيسية ، فما عليك سوى النقر فوق عامل التصفية ذي الصلة لذلك، وسيؤدي هذا إلى تبسيط النتائج.

 

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